Un cortocircuito manda in tilt la caldaia del comune di Magenta. É stata una giornata problematica quella di ieri, lunedì 13 febbraio, al municipio magentino dove l'impianto di riscaldamento è andato ko.

Cortocircuito alla caldaia del comune, il riscaldamento va ko

Subito il Comune si è attivato per cercare di capire come risolvere la problematica, contattando la società Asm, deputata per la fornitura del servizio di riscaldamento degli edifici comunali. Per tutta la giornata di ieri e quella di oggi però gli uffici pubblici rimarranno purtroppo al freddo, compreso anche il teatro lirico di Magenta e l'attiguo liceo Quasimodo. L'impianto del municipio serve infatti anche queste altre due strutture.

Nella giornata di ieri, subito dopo il riscontro del problema, il Comune ha inviato una comunicazione al liceo per spiegare la situazione e la stessa dirigenza scolastica ha diramato una circolare nel pomeriggio di ieri per avvisare le famiglie che nella giornata di oggi le aule sarebbero rimaste fredde.

Il lavoro del Comune

Come spiegato però dal sindaco Luca Del Gobbo e dal dirigente dell'Area Tecnica Alberto Lanati, a partire da domani la situazione dovrebbe rientrare: