«Corteggiando» 18esima edizione: talento e passione nelle corti

Torna uno degli eventi più apprezzati della primavera. Sabato 31 maggio 2025 la Pro Loco di Albairate propone «Corteggiando» un appuntamento unico che trasformerà i cortili del paese in veri e propri palcoscenici a cielo aperto.

Festa nelle corti

Le corti di Albairate ospiteranno musicisti, artisti e pittori che daranno vita a performance dal vivo, esposizioni, e momenti di creatività condivisa, mostreranno il loro talento artistico. Un’occasione per riscoprire il paese con occhi nuovi, vivere l’arte da vicino e condividere la magia di un evento che unisce cultura, territorio e comunità. Ritrovo in corte Salcano alle 20 per dare il via alla serata; che entrerà nel vivo alle 22.30 con il Teatro dei Navigli che presenterà lo spettacolo «Commedia incompiuta» sempre in corte Salcano.

È la XVIII edizione di un evento culturale ormai entrato nella tradizione albairatese, inserito nel palinsesto di «Percorsi di autenticità» di Tra Navigli e Ticino per la promozione turistica del territorio.

Tanti eventi per tutte le età

Il programma prevede diversi eventi: alle 16 per i più piccoli “Aspettando Corteggiando” caccia letteraria dedicata ai bambini dai 6 anni e le loro famiglie. Alle 20.30 “Albairate ieri e oggi” apertura straordinaria della biblioteca comunale con laboratori per bambini ed esposizione fotografica dedicata all’Albairate di ieri e oggi. Alle 22.30 il grande appuntamento con il teatro e lo spettacolo «Commedia incompiuta», un viaggio fantastico compiuto dalle Maschere della Commedia dell’Arte nel solco dei canovacci surreali di Gianni Rodari. Ingresso gratuito.