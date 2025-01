L’Avis di Santo Stefano Ticino e l’AIS di Magenta organizzano un corso di primo soccorso e rianimazione che sarà tenuta da un medico specialista e dai volontari dell’Associazione Italiana Soccorritori di Magenta.

Corso di Primo soccorso organizzato dall'Avis di Santo Stefano Ticino

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Santo Stefano Ticino. Il corso avrà una durata di 8 settimane e inizierà martedì 4 marzo 2025. Le lezioni saranno bisettimanali (il martedì e il giovedì) dalle ore 20,30 alle ore 22,30. Il corso si svolgerà nell’Aula Merini, in Via Garibaldi 1 a Santo Stefano Ticino. Per partecipare al corso occorre avere almeno 16 anni o compierli prima della fine del corso.

Le iscrizioni si possono già effettuare presso la sede AVIS di Santo Stefano Ticino che si trova in Piazza Costituzione 12 ed è aperta tutti i mercoledì dalla 17,30 alle 19,00, oppure presso la sede AIS di Magenta che si trova in Piazzetta Formentano 1 ed è aperta tutti i mercoledì dalle 21,00 alle 22,30 e tutte le domeniche dalle 11,00 alle 12,00.

Il costo di partecipazione è di 30 euro e comprende il manuale che verrà consegnato durante la prima lezione. Per ulteriori informazioni, o per qualsiasi altra necessità, si può telefonare ai numeri 3357421071, 3486065429, 3472393003ut oppure scrivere a santostefanoticino.comunale@avis.it , aismagenta@gmail.com.