Anno intenso per la Polizia Locale e nel nuovo anno arriva il terzo turno

Un anno intenso per il comando di Polizia Locale. «La Polizia Locale di Arese è intervenuta in incidenti non banali, per un totale di 62 interventi nell’ultimo anno, dei quali uno mortale e due in prognosi riservata», ha commentato il vicesindaco Mauro Aggugini, delegato alla viabilità e mobilità, Polizia Locale e sicurezza, in un riassunto dell’attività del comando aresino dell'ultimo anno.

84 sequestri, grazie anche alla collaborazione con i Carabinieri

«Per quanto concerne il settore viabilistico, l’ultimo periodo ha visto l’adozione di un particolare software, utilizzato a livello nazionale per l’identificazione delle targhe tramite telecamere fisse e mobili. Questo strumento ha l’obiettivo di intercettare veicoli rubati, senza assicurazione, o con targhe clonate. Nel 2024, questo monitoraggio ha portato a 84 sequestri, grazie anche alla collaborazione attiva e propositiva tra il comando di Polizia Locale e i Carabinieri. I posti di blocco organizzati in questo modo hanno permesso, in caso specifico, la requisizione dei mezzi di scasso in una vettura rubata, nonostante la fuga dei delinquenti».

Prevista l'assunzione di un nuovo agente per portare il comando a 15 uomini

«Nell’ultimo anno, il comando ha visto operativi 12 agenti, due dei quali, Massimo Angeli ed Ezio Delfrate, sono andati in pensione a dicembre. Quattro nuovi agenti sono stati assunti nelle ultime settimane e se ne attende un quinto, portando il totale a 15 agenti. Questo investimento permetterà di passare da un’organizzazione su due turni a tre, con l’obiettivo di coprire anche la fascia serale fino a mezzanotte e possibilmente anche tutta la domenica, non soltanto la mattina».

Emesse 5mila multe e effettuati numerosi corsi con i ragazzi delle scuole

Nel corso dell'anno sono stati effettuati mille interventi di valutazione delle residenze, con una media di tre al giorno, per il controllo delle presenze fittizie. «Sono stati inoltre eseguiti sei Tso (trattamenti sanitari obbligatori) ed è stata instaurata una proficua collaborazione con la Guardia di Finanza per i controlli fiscali delle attività commerciali sul territorio. Inoltre, sono state emesse cinquemila multe».

Rilevanti sono stati i consueti interventi di sensibilizzazione sull’educazione stradale nelle scuole del territorio, il lavoro di Protezione Civile svolto dagli agenti grazie ad un pick-up dedicato e l’importante lavoro burocratico di back-office che supporta gran parte delle attività del comando.