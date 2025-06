Corso di italiano per stranieri: diplomi e una copia della Costituzione ai partecipanti

Consegnati gli attestati di partecipazione agli stranieri che hanno frequentato il corso di italiano a Inveruno.

Consegna degli attestati del corso di italiano per stranieri

La cerimonia si è svolta nel corso delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Nell'occasione è stata consegnata loro anche una copia della Costituzione, il riconoscimento di cittadini italiani, partecipi di una comunità. Il corso gratuito, da principiante ad avanzato, tenuto da volontari, è stato organizzato dalla Caritas parrocchiale in collaborazione con il Comune.

"Oggi un bel momento di comunità, di democrazia vera"

I volontari Caritas hanno commentato:

"Viviamo oggi un bel momento di comunità, di democrazia vera. Il Papa nel suo discorso di insediamento ci ha invitato a costruire ponti, e questo corso rappresenta il nostro impegno a costruire ponti, per un futuro di rispetto reciproco, di confronto, di dialogo. In poche parole, per un futuro di Pace".