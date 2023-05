Corse di addestramento in vista del Palio di Legnano

Allenamento domenica 30 aprile al centro ippico di Borsano per i cavalli e i fantini in vista del Palio di Legnano 2023.

Allenamenti in vista del Palio di Legnano

Domenica al Centro Ippico Etrea di Borsano è avvenuta la seconda, e ultima, riunione per quanto riguarda le Corse di Addestramento per Palio di Legnano 2023, organizzata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade. Come per lo scorso appuntamento, anche questa volta spazio a cavalli purosangue e anglo-arabi. Trentasei cavalli, dieci corse, con un gran premio, e con al canapo tutti i fantini che correranno il Palio.

Il gran premio StarPadel, infatti, è stata una vera e propria prova della gara di domenica 28 maggio, essendo rappresentate tutte le otto contrade. Le corse sono iniziate alle 10. Al canapo Renato Bircolotti "Il Palio di Legnano è già caldo, - racconta - tutti sono pronti, per me è un piacere essere qui e credo nella collaborazione dei fantini e di tutti".

Le gare della giornata

Le corse sono state belle e scorrevoli, nel Gran premio StarPadel arrivano in finale Giuseppe Zedde, Alessio Giannetti, Valter Pusceddu e Federico Arri. Durante la finale Zedde è stato sostituito da Gavino Sanna, ma a trionfare su tutti è Valter Pusceddu. La giornata prosegue con le quattro corse secche, che filano lisce mettendo in risalto le varie caratteristiche dei diversi fantini. Il pomeriggio si conclude con le corse sacchetti mezzosangue anglo-arabi, tremore secche, anche loro molto lineari. Questo era l'ultimo appuntamento delle corse di addestramento prima del Palio di Legnano.