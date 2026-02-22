Coro delle Stelle: 20 anni di musica, passione, impegno e amicizia

Il Coro delle Stelle compie vent’anni e continua a portare avanti un’attività che unisce musica e iniziative solidali. Il gruppo è stato fondato nel settembre 2005 e, come racconta la direttrice Assunta Cognata, nasce dall’esperienza al centro estivo di Vernate, dove presta servizio come educatrice: da quel contesto alcuni ragazzi scelgono di continuare a cantare insieme, formando il primo nucleo del coro.

Una realtà in continua crescita

La prima esibizione si svolge alla Rsa Heliopolis di Binasco. Con il passare degli anni il progetto cresce e si struttura anche grazie al contributo della famiglia della direttrice, con il marito impegnato nella parte tecnica e la figlia coinvolta nelle attività. Il coro registra due cd, distribuiti in circa mille copie ciascuno, e destina il ricavato a iniziative di sostegno, tra cui l’acquisto di giocattoli per i reparti pediatrici e il contributo per alcune attrezzature sanitarie.

Nel 2015 arriva anche l’emozione di esibirsi davanti a Papa Francesco. Nel frattempo il gruppo partecipa a eventi in diverse regioni italiane, esibendosi in contesti differenti, dalle iniziative all’aperto alle strutture sanitarie:

«Possiamo dire di aver girato tutta l’Italia, da Nord a Sud». Sebbene in passato i cantanti fossero soprattutto adulti, oggi il Coro delle Stelle è formato per scelta della direttrice solo da bambini, 53 ragazzini provenienti da diversi comuni del territorio, tra cui Gaggiano, dove Cognata lavora come impiegata, Casorate Primo e Rosate. Tra i coristi ci sono anche minori con disturbi dello spettro autistico o altre difficoltà, per i quali il percorso musicale rappresenta un’occasione di partecipazione e condivisione. Per alcuni l’esperienza prosegue anche al di fuori del coro, come nel caso del talentuoso quattordicenne Graziano Caforio, concorrente dell’attuale edizione di The Voice, anche se «sempre con i piedi per terra».

Un vasto repertorio

Il repertorio spazia tra brani pop e canzoni rivolte a pubblici diversi: «Andiamo dalle canzoni in stile Zecchino d’Oro ai tormentoni». Accanto all’attività musicale resta costante l’attenzione alla solidarietà: è in corso una lotteria a sostegno della Casa Ronald McDonald dell’ospedale Niguarda, che accoglie i genitori dei bambini in cura per patologie oncologiche pediatriche. L’8 marzo è prevista un’esibizione collegata all’iniziativa.

A vent’anni dalla fondazione, il coro prosegue il proprio percorso mantenendo un legame con il territorio e affiancando alla dimensione artistica un impegno concreto verso la comunità: «Finché avrò pazienza e le energie, continuerò sicuramente in questo percorso». Anche l’Amministrazione comunale di Gaggiano ha voluto celebrare l’importante realtà canora.

«Una realtà preziosa del territorio, capace di unire e far crescere giovani di ogni età attraverso la musica, l’impegno e la passione. Lo spettacolo di sabato, 14 febbraio 2026, è stato un momento emozionante, ricco di talento e partecipazione, che ha saputo raccontare due decenni di storia, amicizia e condivisione», sottolinea.

L’Amministrazione comunale presente con assessori e consiglieri, insieme al sindaco Enrico Baj, ha voluto rendere omaggio al Coro e alla sua direttrice con un dono simbolico, come segno di gratitudine per l’impegno e il valore culturale che rappresentano per tutta la comunità.