Cornaredo, l'Avis ha bisogno di te

L’Avis chiama a raccolta i donatori di Cornaredo e San Pietro all’Olmo.

Avis

Giovedì 14 novembre all’auditorium della Filanda si terrà la «Festa del donatore» organizzato dall’associazione nazionale volontari italiani del sangue.

Alle 21, con ingresso gratuito, verrà proposto lo spettacolo «Donaridendo rididonando» con protagonisti Steve Vogogna, Franco Rossi e Viviana Porro, volti televisivi del cabaret che per l’occasione si mettono a disposizione della campagna di sensibilizzazione dell’Avis.

Festa del donatore

Durante la serata verranno conferiti ai soci avisini i diplomi e le benemerenze maturate, come ringraziamento per il loro impegno. L’invito da parte del direttivo dell’Avis è aperto in particolare ai soci ma non solo. Tutti sono invitati ad avvicinarsi al mondo della donazione: donare sangue è un modo per fare del bene a chi sta peggio di noi e al contempo mantenersi monitorati e in salute (gratuitamente).

Consiglio direttivo

Ma c’è di più. Perché come per ogni associazione anche l’Avis cornaredese ha bisogno di persone pronte a dedicare una parte del proprio tempo per il bene comune.

L’attuale Consiglio Direttivo concluderà il proprio mandato quadriennale entro febbraio 2025: dal gruppo arriva un appello affinché persone di buona volontà si facciano avanti: «c’è bisogno urgente di nuovi collaboratori per poter continuare l’attività sul territorio» fa sapere il presidente Roberto Minotti. .