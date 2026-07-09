Cornaredo, il progetto della nuova piazza

Una piazza più verde, più sicura, più accessibile e pensata per restituire centralità alla vita della comunità. Lunedì sera l’Amministrazione comunale ha presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di piazza della Libertà, che trasformerà uno dei luoghi simbolo di Cornaredo. L’intervento punta a ricucire le due anime storiche della piazza – quella della Chiesa e quella del Municipio – attraverso un disegno urbano unitario che supera l’attuale frammentazione degli spazi e restituisce al centro cittadino un’identità riconoscibile e contemporanea.

Piazza Libertà

«Piazza della Libertà è il luogo dove si incontrano ogni giorno la storia, le istituzioni e la vita della nostra comunità. Per questo abbiamo voluto un progetto capace di valorizzarla e di renderla ancora più accogliente, funzionale e vivibile – afferma il sindaco Corrado D’Urbano -. L’obiettivo è restituire ai cittadini uno spazio pubblico che favorisca l’incontro, la socialità e la qualità della vita, mettendo al centro le persone».

Tra gli elementi qualificanti del progetto c’è la scelta di dare maggiore spazio alla mobilità pedonale. In via Stretta la carreggiata sarà ridotta e trasformata in un’area a mobilità lenta, con traffico consentito ma subordinato alla sicurezza e alla fruibilità dello spazio pubblico. L’intera area sarà inserita in Zona 30, con una significativa riduzione delle superfici asfaltate.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità. I percorsi saranno completamente privi di barriere architettoniche, con pavimentazioni continue e antisdrucciolo, collegamenti a raso verso Municipio, Chiesa e attività commerciali e attraversamenti dotati di percorsi podotattili per le persone con disabilità visiva.

Riqualificazione

La riqualificazione interesserà anche gli attraversamenti verso il parco comunale, che saranno resi più sicuri grazie alla realizzazione di una castellana complanare e al potenziamento dell’illuminazione pubblica, con nuovi punti luce dedicati ai percorsi pedonali.

Il progetto prevede inoltre il completo rifacimento delle pavimentazioni, utilizzando materiali coerenti con il contesto storico, e un deciso incremento del verde urbano. Nuove alberature, arbusti ornamentali, fioriture stagionali e superfici permeabili contribuiranno a rendere la piazza più ombreggiata, sostenibile e confortevole durante tutto l’anno.

Accanto agli interventi sul paesaggio urbano, aumenteranno anche le sedute e gli spazi di sosta, mentre i parcheggi saranno mantenuti pressoché invariati nel numero, ma meglio organizzati e integrati nel nuovo assetto della piazza.

Avvio lavori

L’avvio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2027. L’intervento sarà articolato in più fasi, così da garantire la continuità della fruizione della piazza e limitare il più possibile i disagi per i cittadini, le attività commerciali e tutte le realtà che quotidianamente vivono il centro di Cornaredo.

«Abbiamo cercato un equilibrio tra tutela dell’identità del luogo e innovazione – conclude il sindaco D’Urbano -. Questo progetto non vuole semplicemente riqualificare uno spazio urbano, ma restituire ai cittadini il cuore di Cornaredo, rendendolo più bello, inclusivo e sicuro. Una piazza che possa essere vissuta ogni giorno e che rappresenti al meglio la nostra comunità anche nei momenti più importanti della sua vita».