Cornaredo: fondi per decoro, scuole e sicurezza

Più fondi per decoro urbano, scuole, edifici pubblici e sicurezza a Cornaredo.

Bilancio Cornaredo

Queste, in sintesi, le voci più rilevanti della variazione di bilancio redatta dall’Amministrazione comunale guidata da Corrado D’Urbano che l'ha portata giovedì sera in Consiglio comunale.

«Con questa variazione, l’ultima del 2024 – spiega l’assessore al Bilancio, Christian Gambini – abbiamo stanziato risorse significative per avviare una serie di interventi mirati a migliorare il territorio e la qualità dei servizi offerti ai cittadini».

Decoro, scuole, sicurezza

Entrando nel merito, 200.000 euro è la cifra aggiuntiva destinata alla cura del patrimonio arboreo per interventi di sicurezza e decoro urbano, potature, rimozione di ceppaie e manutenzione delle alberature più significative.

Per quanto riguarda la scuola, previsti 132.000 euro per interventi strutturali, come la sostituzione di serramenti e l’adeguamento di servizi igienici in diverse scuole, a cui si aggiungono 13.000 euro per la nuova pavimentazione delle aule della scuola Muratori. Inoltre, 47.000 euro per lavori su scuole e strutture comunali, tra cui la sistemazione della palestra della scuola Sturzo.

15.000 euro sono stati destinati alla riqualificazione dell’area esterna del Melograno, 60.000 euro per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche tra cui la riqualificazione del marciapiede in via Brera e 50.000 euro per il miglioramento dei percorsi pedonali, con particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità. Importanti stanziamenti anche nel capitolo della sostenibilità ed efficienza energetica: 100.000 euro per la sostituzione di caldaie negli alloggi comunali e 70.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico sul patrimonio abitativo pubblico.

"Impegno concreto"

E ancora, 50.000 euro per il miglioramento e la manutenzione del sistema di videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Infine, due iniziative per il benessere sociale: 5.000 euro per un bando a favore dei padri separati e 20.000 euro per progetti extracurriculari rivolti agli studenti.