Cornaredo, ecco la Festa. Lunedì la Fiera Agrozootecnica

«Anche quest’anno, dopo la pausa estiva, la nostra comunità si ritrova per celebrare insieme il rientro dalle vacanze con un programma ricco di eventi per tutte le età». Così l’amministrazione comunale cornaredese presenta la Festa di Cornaredo edizione 2025.

Festa di Cornaredo

«La Festa vuole essere un’occasione di gioia condivisa ritrovandosi insieme per rafforzare i legami sociali rilanciando le attività culturali del territorio. Nell’ edizione della Festa del Paese 2025 abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un cartellone di qualità che unisce tradizione e innovazione.

Cinque serate

Le 5 serate, che spaziano tra vari generi musicali, cominciano venerdì 5 settembre testimoniando la vivacità e la varietà artistica e promuovendo un’offerta dinamica ed inclusiva. Lunedì siamo lieti di annunciare il ritorno della fiera agrozootecnica presso l’area del piazzale don Carlo Aresi. Abbiamo voluto fortemente potenziare questa iniziativa perché è un importante momento di valorizzazione delle radici della nostra comunità ma anche di confronto e conoscenza della cultura contadina. Questa fiera rappresenta molto più di una semplice manifestazione è un momento fondamentale di riscoperta e rivalutazione della storia del nostro territorio. L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza e il rispetto per le attività che hanno plasmato il nostro paesaggio e la nostra cultura; la fiera agrozootecnica è un ponte tra passato e presente che ci permette di non dimenticare le nostre origini pur guardando al futuro. L’evento vedrà la partecipazione di allevatori locali, produttori agricoli e associazioni ed è un chiaro segnale del fatto che l’amministrazione è impegnata a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, favorendo iniziative che contribuiscono alla crescita culturale della comunità.

Fiera e Corniolo

Nel pomeriggio del lunedì avrà luogo la consegna del Corniolo d’oro, l’onorificenza che viene attribuita a cittadini e/o associazioni che, con la propria attività si sono distinti dando lustro alla città, accrescendone il prestigio e a cui riconosciamo con stima il loro contributo allo sviluppo e al benessere della nostra comunità. La festa si concluderà martedì con il gran finale: il Concerto delle Band Giovanili vincitrici del contest “Corna Beats Fest” tenutosi a giugno; una serata di aggregazione divertimento e crescita dove la passione per la musica unisce diverse generazioni e a cui seguiranno i fuochi che sanciranno la chiusura della Festa edizione 2025. In conclusione, un tale programma evidenzia che l’obiettivo dell’attuale amministrazione è sostenere eventi, spettacoli e manifestazioni che raccontino la storia, le tradizioni e l’identità locale coinvolgendo cittadini e visitatori. L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della festa, dimostrando ancora una volta lo spirito di comunità che contraddistingue il nostro territorio».