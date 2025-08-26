Cornaredo, domani la riconsegna della piazza

Opere pubbliche

La riconsegna del cantiere di Cap Holding in tempo per la festa del paese

Sono giunti a compimento i lavori del Progetto Spugna di piazza Libertà a Cornaredo.

Progetto spugna

Il cantiere, iniziato a fine 2024, rientra nel Piano integrato “Spugna” di accordo tra Città Metropolitana di Milano e CAP Holding S.p.A., finanziato con i fondi del Pnrr, che sta coinvolgendo numerosi comuni del territorio. L'obiettivo è la deimpermeabilizzazione del suolo e la gestione delle acque meteoriche tramite NBS (Nature-based solutions), su proprietà pubbliche coniugando ingegneria idraulica tradizionale con ingegneria naturalistica e sistemi biologici.

Riapre la piazza

Mercoledì 27 il cantiere della piazza verrà chiuso e lo spazio riconsegnato al Comune. Giusto in tempo per la festa del paese che proprio in quell'area vede il suo fulcro e che avrà inizio la prossima settimana giovedì 4. Successivamente il cantiere in piazza verrà riaperto per completare alcune opere relative le aree verdi e il nuovo parapetto.