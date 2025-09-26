Cornaredo, 70 anni di Avis

Domenica scorsa la sezione Avis di San Pietro all’Olmo – Cornaredo ha festeggiato il traguardo straordinario dei 70 anni di attività. Una giornata intensa e ricca di emozioni, che ha visto la partecipazione della cittadinanza, delle istituzioni e di tanti volontari che da decenni portano avanti i valori della donazione e della solidarietà.

Avis San Pietro Cornaredo

La manifestazione ha avuto inizio davanti alla statua commemorativa dell’Associazione dove il presidente Lino Casagrande ha tenuto un discorso dove il trascorso di Avis, ben 70 anni, si fonde con l’attuale atmosfera dei giovani nuovi donatori. La mattinata si è aperta con una solenne omelia nella Chiesa di San Pietro all’Olmo, alla quale hanno preso parte numerosi fedeli e soci Avis, momento di raccoglimento e ringraziamento per l’opera svolta dall’associazione in tutti questi anni.

A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore Rosalba Locati e Sonia Cagnoni, che hanno condiviso con i presenti la gioia di celebrare una realtà radicata e importante per il territorio.

70 anni

In un corteo che ha attraverso le vie del paese, accompagnati dalle note solenni della Banda di San Pietro all’Olmo, i membri del Consiglio Direttivo presso la sede, hanno voluto rendere omaggio alla memoria del Cavaliere Pietro Cesare Turzi, storico presidente della sezione, intitolando a lui con una targa commemorativa la sede dell’associazione: un gesto simbolico per ricordare l’impegno e la dedizione di chi ha fatto la storia di Avis.

Il presidente attuale, Lino Casagrande, ha tenuto un discorso sentito e appassionato, affiancato dal vicepresidente Roberto Minotti. Le loro parole hanno tracciato un filo tra passato e futuro: da un lato il riconoscimento per l’opera di chi ha costruito con sacrificio e passione questi 70 anni di Avis, dall’altro un forte invito ai giovani – molti dei quali già presenti nel nuovo direttivo – a raccogliere quell’eredità e continuare a donare, non solo il sangue, ma anche tempo, energie e impegno.

Festa e pranzo

La giornata di festa è poi proseguita con un pranzo presso l’oratorio di San Pietro, impreziosito dal contributo dei ragazzi di Manubeer San Pietro all’Olmo, che con le loro specialità hanno reso ancora più dolce e conviviale l’occasione.

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto anche alle numerose Avis consorelle presenti, così come alle tante associazioni del territorio, tra cui la Croce Verde Nord-Ovest, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e amicizia.

Un anniversario che non è stato soltanto celebrazione, ma anche occasione di riflessione e rinnovata responsabilità. Avis San Pietro all’Olmo – Cornaredo conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per la comunità, con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.