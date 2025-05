Cori in Abbazia, una serata che resterà nel cuore

Un evento di quelli che non scordi, che rimane, in un luogo esclusivo e unico come l’Abbazia di Morimondo, uno dei borghi più belli d’Italia.

La 37 esima edizione di "Cori in Abbazia", che si è tenuta sabato sera, 10 maggio 2025, ha lasciato uno straordinario ricordo indelebile nei cuori dei numero spettatori presenti nell’esclusiva cornice, avvolti da mura che racchiudono una storia centenaria, un evento che quest’anno ha toccato corde profonde.

Il nuovo direttore

Il “Passaggio” di direzione dal carismatico Luca Perreca, (presente in Abbazia) che ha guidato il Corotrecime di Abbiategrasso per 38 anni, al giovane e talentuoso Stefano Piloni, è stato un momento carico di emozione e gratitudine. Un testimone passato con amore, tra applausi, occhi lucidi e note che resteranno nell’anima.

“Stefano ha debuttato proprio in questa serata speciale, scrivendo la sua prima pagina con il Corotrecime nella magica cornice dell’Abbazia - Sottolineano dal Trecime - Accanto a loro, i nostri preziosi amici del Coro Montecastello di Parma , diretti dal Maestro Giacomo Monica, hanno regalato al pubblico un viaggio musicale ricco di armonia e bellezza, confermando lo spirito di condivisione che rende unica questa manifestazione”. Un dialogo costruito con la musica, che lega e unisce in maniera invisibile ma percettibile gli spettatori.

Palcoscenico prestigioso

Nel tempo, Cori in Abbazia è diventata una tappa d’obbligo per qualsiasi coro bravo o importante del mondo della coralità italiana: un palcoscenico prestigioso, dove l’arte del canto incontra la storia e l’emozione. Il calore del pubblico, l’eco dei canti tra le pietre dell’Abbazia, e quella sensazione di essere parte di qualcosa di grande… È questo lo spirito di Cori in Abbazia. Un luogo, sì, ma soprattutto un’emozione che si rinnova ogni anno.

Ora l’appuntamento è rinnovato per la 38ª edizione di Cori in Abbazia . Il Corotrecime vi aspetta con il cuore colmo di musica perché certe emozioni, semplicemente, non si possono perdere.

Un po di storia: il Corotrecime Città di Abbiategrasso è un coro amatoriale a voci pari maschili che canta senza accompagnamento musicale. Ha iniziato la sua attività nel 1954 da un piccolo gruppo di appassionati di musica corale e canti ″della montagna‶. Il ricco repertorio oggi spazia nel vasto campo dei canti della tradizione popolare d’ogni tempo e paese. Nei suoi oltre 70 anni di attività il Corotrecime ha studiato e interpretato oltre 150 brani. Tra gli appuntamenti tradizionali, oltre a Cori in Abbazia, Rassegna Abbiatense Canti Popolari e Corsi per l’Hospice Memorial Gigi Colombo.