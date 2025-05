Si è spento all’improvviso a 76 anni il dottor Umberto Comin. Abbiategrasso in lutto per un professionista molto apprezzato, serio e meticoloso.

Cordoglio per la scomparsa del dottor Umberto Comin

Era un gastroenterologo, arrivato all’ospedale Cantù di Abbiategrasso negli anni settanta, ha vissuto le stagioni quando l’ospedale rappresentava un'eccellenza sul territorio nell’ambito sanitario. Una carriera che è poi proseguita anche all’ospedale Fornaroli di Magenta, rimarcando la sua grande professionalità in campo medico. In una sola parola, una vita dedicata alla sanità pubblica.

Ma non solo un grande medico per tutto il territorio, ma anche un uomo impegnato politicamente. E’ riuscito a ritagliarsi del tempo per aiutare la comunità attivamente come consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico della Sinistra durante il primo mandato del sindaco Arcangelo Ceretti: una volta andato in pensione è stato presidente del Movimento per i diritti del cittadino malato.

Il ricordo dei sindaci

Cordoglio per la sua scomparsa anche quello espresso dall’attuale sindaco Cesare Nai a nome di tutta l’Amministrazione, per aver servito la città come consigliere. Chi lo ha voluto ricordare personalmente per il suo impegno politico è l’attuale sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra , che ha voluto rimarcare le sue doti e le sue capacità: «È mancato il dottor Umberto Comin, compagno in Consiglio comunale ad Abbiategrasso dal 1994 al 1998 e soprattutto grande primario di gastroenterologia ad Abbiategrasso e Magenta. Sempre pacato e misurato in politica ed estremamente umano ed empatico con i suoi pazienti. Che la terra ti sia lieve caro Umberto».

I funerali si sono svolti mercoledì pomeriggio a Gudo Visconti dove viveva con la moglie Brunella da molti anni; la salma è stata tumulata nel cimitero di Garlasco, sua terra d’origine.