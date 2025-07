Cordoglio per la morte di Mario Rizzoli

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, il vicesindaco Anna Pavan e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Mario Rizzoli, professionista apprezzato e persona dedita al volontariato in città.

Dichiara il sindaco Lorenzo Radice:

«Voglio ricordare Rizzoli come anima della nascente Casa del volontariato e come cittadino appassionato che, raccogliendo libri per la creazione di una biblioteca nel quartiere Mazzafame, si batteva per portare la cultura nelle periferie. È stata una persona dalle convinzioni forti, combattiva, come ha dimostrato con il suo impegno per una Giustizia più vicina ai cittadini del nostro territorio, ma animata da uno spirito che lo portava a cercare sempre quello che accomuna piuttosto che ciò che divide le persone. L’insegnamento che mi ha trasmesso e segnato in profondità nel mio passaggio verso l’età adulta è stato quello di impegnarsi per gli altri, specie per chi si trova in maggiore difficoltà, con spirito di servizio e gratuità. Alla moglie le più sentite condoglianze».