Il sindaco Lorenzo Radice, la vicesindaco Anna Pavan con tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la morte di Lea Ruggeri, presidente dell’associazione “Auser Insieme Ballando APS”.

Così la ricorda Anna Pavan:

«Lea è stata per molti anni animatrice e organizzatrice dei pomeriggi danzanti, con il coinvolgimento di tante persone anziane per cui il venerdì pomeriggio da tutta Legnano, e non solo, arrivano in molti per chiacchierare, ballare, scambiarsi informazioni, fare giochi da tavolo. Insieme ballando Auser, di cui Lea era presidente, costituisce per la nostra comunità un momento di aggregazione fondamentale. Un abbraccio alla famiglia e a tutte le persone a cui Lea mancherà».