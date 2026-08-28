Cordoglio per la morte di don Mario Perego

“La comunità di Sedriano ricorda con affetto don Mario Perego, e si unisce al dolore dei familiari e alle preghiere di tutta la Chiesa diocesana con grande riconoscenza per tutto il bene fatto da don Mario a Sedriano”. Così la comunità parrocchiale si unisce al cordoglio per la morte dell’amato sacerdote.

Ad annunciare il decesso di don Mario Perego, avvenuto ieri giovedì 27 agosto, è stata oggi (28 agosto) la Diocesi di Milano, che ripercorre le tappe del suo Ministero.

Don Mario è nato a Lissone il 10 maggio 1931 ed è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1957.

Dal 1957 al 1973 è stato vicario parrocchiale in Sedriano. Dal 1973 al 2002 parroco presso la parrocchia S. Alessandro Martire in Pieve Emanuele. Dal 2002 al 2003 residente con incarichi pastorali presso la parrocchia S. Remigio in Sedriano.

In seguito, dal 2003 al 2023, ha ricoperto l’incarico di vicario parrocchiale presso la Parrocchia S. Maria Segreta in Milano. Infine dal 2023 era residente presso l’Istituto Sacra Famiglia in Cesano Boscone.

Al ricordo si unisce anche il primo cittadino, Marco Re:

“Ho appreso della scomparsa di don Mario Perego, classe 1931, che è stato sacerdote in Sedriano dalla fine degli anni ’50 fino al 1973.

Negli ultimi tempi era ricoverato presso la Rsa della Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Un pensiero di gratitudine a nome mio personale e della comunità sedrianese per don Mario.

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.

Un grazie a Luigi Parmigiani che mi ha tenuto informato sulle sue condizioni nei mesi scorsi e sulla sua scomparsa e a tutti coloro che sono stati vicini a don Mario, anche negli ultimi anni, così difficili per lui”.