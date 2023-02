Corbetta per Turchia e Siria

Si è conclusa ieri, sabato 18 febbraio 2023, a Corbetta la raccolta di aiuti umanitari per le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto.

Raccolta di aiuti umanitari a Corbetta

Si è svolta venerdì 17 e sabato 18 febbraio al comune di Corbetta la raccolta di beni di prima necessità per le popolazioni turche e siriane colpite dal terribile sisma avvenuto tra il 5 e il 6 febbraio. In due giorni i volontari e il Comune hanno raccolto cibo in scatola, alimenti per neonati, thermos, tende, letti, materassi, sacchi a pelo, coperte assorbenti, generi di prima necessità e abbigliamento da inviare direttamente sul posto.

Intanto nel territorio si registrano anche altre raccolte grazie ai Club Lions: soprattutto a Magenta, Abbiategrasso e Gaggiano.

Le parole del sindaco

Aveva dichiarato il sindaco Marco Ballarini al momento del lancio dell'iniziativa solidale:

"La conta dei morti sale ogni giorno di più, le vittime innocenti sono più di 41mila (mercoledì 15 febbraio, ndr.). Non possiamo restare a guardare! Facciamo battere il cuore di Corbetta".

Ieri ha poi ringraziato i volontari:

"Grazie di cuore a tutti i volontari, che dopo le raccolte che abbiamo organizzato per l’Ucraina si sono resi disponibili ancora una volta per chi ha più bisogno".