Con i Lions Club aiuti alla Siria

La macchina degli aiuti si mobilita anche nel nostro territorio. Per portare aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria i Lions Milano/Città metropolitano si stanno attivando per creare un ponte di collegamento con i luoghi distrutti dal sisma in Siria.

Centri di raccolta a Magenta, Abbiategrasso e Gaggiano

«La Turchia è più semplice da raggiungere, ogni giorno partono aerei e mezzi con materiale per aiutare le persone che sono rimaste senza nulla - ha detto Luigi Uslenghi responsabile della nostra area per gli aiuti umanitari dei Lions – In Siria la situazione è più complicata. Le sanzioni, la guerra civile che dura da 12 anni rende la consegna degli aiuti molto complicata».

Per bypassare questi problemi, i Lions hanno deciso di collaborare con l’associazione Insieme per la Siria di Milano, da anni sanno come muoversi e consegnare gli aiuti umanitari in quelle zone

«Per portare immediato soccorso abbiamo organizzato una catena di raccolta al Centro islamico Alif Baa di Abbiategrasso, al Centro islamico di Magenta e alla Parrocchia dello Spirito Santo a Gaggiano – ci ha spiegato Uslenghi – In questi tre punti verrà raccolto il materiale che poi sarà stoccato in un container a Magenta per poi essere preso in carico dall’associazione milanese e portato a destinazione».

Importante è il rispetto delle regole per la raccolta degli aiuti da inviare. Per la lista dettagliata dei prodotti e come fare per inviarli consultare la pagina Facebook dedicata all’indirizzo https://www.facebook.com/DistrettoLions108Ib4/.