Corbetta è la nuova capitale d'Europa d'inclusione e delle diversità

Corbetta è la nuova capitale d'Europa d'inclusione e della diversità. Grande soddisfazione da parte del sindaco Marco Ballarini.

"Siamo commossi, siamo ancora travolti dall’emozione - ha affermato il sindaco Marco Ballarini - Siamo fieri di aver scritto questa incredibile pagina di Storia per Corbetta, un riconoscimento unico che ci riempie di gioia ed è nuova linfa per fare ancora di più e meglio!" Abbiamo vinto il primo posto anche per il Voto Popolare!".

Una competizione che ha visto Corbetta gareggiare con diverse capitali europee e grandi città come Torino.

"Io e il Vicesindaco Linda Giovannini siamo orgogliosi di aver rappresentato l’Amministrazione e la Città in questa straordinaria premiazione, che certifica in modo assoluto l’impegno e la straordinaria bontà delle nostre scelte politiche nella tutela e difesa dei Diritti Civili, dell’Inclusione e della Diversità. Non solo: la Commissione del premio promosso dalla Commissione Europea nelle motivazioni alla base del riconoscimento assegnato, ha riconosciuto alla nostra Amministrazione l’eccellenza per "le iniziative volte ad affrontare gli stereotipi di genere, a fornire centri socio-educativi per le persone con disabilità e a migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici".