Coppa Caduti Nervianesi: ecco le strade chiuse e gli orari

In vista della partenza della Coppa caduti Nervianesi in programma come da tradizione il 25 aprile, il comune ha reso noto le strade di Nerviano, Parabiago e Casorezzo che saranno chiuse al traffico.

Coppa caduti Nervianesi: le strade chiuse al traffico

Venerdì 21 aprile alle 21, presso la sala del Bergognone, sarà presentata ufficialmente la 76 Coppa Caduti Nervianesi, organizzata dalla storica società ciclistica US Nervianese 1919.

La gara del prossimo 25 aprile, come da tradizione, si svilupperà su un percorso in circuito da ripetere più volte. Indicativamente ogni 30 minuti la carovana ciclistica transiterà per 5 tornate nei comuni di Nerviano, Parabiago, Casorezzo, Villastanza e Villapia, mentre è previsto un transito di circa 15 minuti per i 4 giri finali (solo Nerviano e Parabiago). La competizione occuperà la fascia oraria che va dalle h 12:00 alle h 16:00, con partenza dal Monumento ai Caduti di Nerviano e arrivo al Centro Sportivo Re Cecconi.

US Nervianese 1919 ha predisposto un servizio di segnalazione di circa 120 unità che saranno poste nelle intersezioni stradali, oltre al supporto del servizio di Scorta Tecnica al seguito della corsa.

La passata edizione ha visto la partecipazione di un caloroso pubblico che ha applaudito il passaggio della corsa Nervianese. US Nervianese 1919 ciclismo, ringrazia anticipatamente per la collaborazione che siamo certi riceveremo da parte degli utenti della strada (auto, pedoni e ciclisti) che potranno vivere una giornata di ciclismo che da lustro al nostro territorio.

Ecco le strade interessate:

Nerviano Piazza Manzoni, Viale Villoresi, Via Sempione, Via Marzorati, Via Pasubio, Via Battisti, Via S. Maria, Via 1° Maggio, Via Monsignor Piazza (striscione d’arrivo). Viale Papa Giovanni XXIII, Via Alcide De Gasperi, Via Per Lainate, Via della Novella, Via Luigi Cadorna,

Parabiago Via Sempione, Via Filarete, Via Unione, Via del Dio il Sa , Via S. Maria, Sottopasso di Via D’Annunzio, Viale Lombardia, Via Butti

Casorezzo, Villapia, Villastanza: SP149 Via Villapia. Viale della Repubblica SP171