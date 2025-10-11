Coop Lule: la mostra fotografica “Si tratta di Ri-cominciare”

In occasione della XIX giornata europea contro la Tratta di esseri umani, Lule Onlus apre la Mostra fotografica “Si tratta di Ri-cominciare” dal 15 al 21 ottobre 2025 – Biblioteca Comunale di Abbiategrasso.

Promossa da Cooperativa Lule

Sarà allestita la mostra fotografica “Si tratta di Ri-cominciare”, promossa da Cooperativa Lule in occasione della XIX Giornata Europea contro la tratta di esseri umani (18 ottobre 2025), con il supporto del Comune di Abbiategrasso.

Due progetti di sensibilizzazione

La mostra nasce dall’incontro di due importanti progetti di sensibilizzazione, che attraverso la fotografia restituiscono la complessità e l’umanità delle storie di vittime di tratta e sfruttamento sessuale e lavorativo. Derive & Approdi, realizzato con l’ente antitratta Derive e Approdi del Comune di Milano e il fotografo Luca Meola e per le strade mercenarie del sesso, ideato da Ri-scatti in collaborazione con Lule Onlus. Questa combinazione offre un intreccio di immagini e testimonianze che parla di fuoriuscita, accoglienza e ricostruzione di una nuova vita, offrendo al pubblico uno sguardo autentico e profondo su realtà spesso invisibili.

L’inaugurazione, il 15 ottobre dalle 15 alle 17 , sarà accompagnata da un talk pubblico aperto a dirigenti scolastici, docenti, studenti e cittadinanza, con la partecipazione di operatori e operatrici di Cooperativa Lule impegnati nei progetti di contrasto alla tratta e di emersione. Sarà un’occasione per ascoltare testimonianze, esperienze e riflessioni dirette, aprendo un dialogo sulle sfide e le opportunità legate al fenomeno.