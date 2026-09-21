Controlli straordinari alla stazione ferroviaria

La città sotto stretta sorveglianza . Qualche settimana fa un’operazione massiccia dei Carabinieri e ora un nuovo blitz delle forze di Polizia alla stazione di Abbiategrasso. L’intervento si è svolto in uno dei luoghi più frequentati e attenzionati nel centro della città sotto la lente d’ingrandimento della forze dell’ordine.

Operazione congiunta

Nei giorni scorsi, la stazione ferroviaria di Abbiategrasso è stata interessata da un servizio straordinario di controllo congiunto che ha visto operare fianco a fianco gli operatori della Polizia di Stato , Polizia Ferroviaria di Rogoredo , e gli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso. L’intervento, il terzo svolto nell’ambito del programma condiviso tra le forze di polizia, è stato pianificato con l’obiettivo di contrastare i reati predatori, incrementare la sicurezza urbana e rafforzare il controllo in uno dei principali punti di accesso alla città.

Identificate 60 persone

Durante le verifiche effettuate sia all’interno dello scalo ferroviario sia nelle aree immediatamente circostanti, sono state complessivamente identificate 60 persone. La presenza coordinata delle pattuglie ha consentito di intensificare l’attività di prevenzione e monitoraggio, garantendo una maggiore attenzione alle esigenze di sicurezza di pendolari, viaggiatori e residenti che quotidianamente transitano nella zona della stazione. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro della collaborazione istituzionale tra le diverse Forze di Polizia, finalizzata a prevenire fenomeni di illegalità, aumentare la percezione di sicurezza e assicurare una presenza costante sul territorio.