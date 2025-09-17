Controlli serali congiunti sulle strade del territorio

Notti di controlli della polizia locale di Abbiategrasso, Cisliano e Albairate con il progetto Smart di regione Lombardia.

Presidio del territorio

La Polizia Locale di Abbiategrasso, capofila dell’asse Abbiatense all’interno del progetto Smart di Regione Lombardia, unitamente alle Polizie Locali di Albairate e Cisliano, nelle notti dei fine settimana estivi dalle 20 alle 2 ha messo in atto una serie di controlli sui tre comuni, non solo in ambito stradale, ma anche in ambito commerciale e di sicurezza urbana.

Lo scorso fine settimana in campo, oltre alla Comandante della Polizia locale di Abbiategrasso, dottoressa Maria Malini, che ha coordinato le operazioni, altri otto operatori di Abbiategrasso, due di Albairate, tra cui il Comandante dottor Davide Losa e due operatori di Cisliano, per un totale di otto pattuglie sparse sui territori, ognuna con compiti specifici.

Controllati oltre 500 conducenti

Dalle 22 alle 2 sono stati effettuati dei posti di blocco mirati all’accertamento della guida in stato di ebbrezza dove sono stati controllati oltre 500 conducenti, di cui 7 deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. I controlli si sono estesi anche nei parchi cittadini e sulle arterie principali della città, un presidio del territorio per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini con la presenza della Polizia locale.