Sono un centinaio le persone che sono state controllate dalla Polizia Locale durante la notte fra sabato e domenica fra Cuggiono e Magnago.

Controlli serali a Magnago e Cuggiono grazie al progetto Smart

Un fine settimana all’insegna della sicurezza stradale si è svolto sabato 28 settembre sui territori di Cuggiono e di Magnago, in occasione del “Progetto SMART 2024”, promosso da Regione Lombardia, al quale i Comandi di Polizia locale hanno risposto congiuntamente, al fine di garantire la presenza di un numero di risorse sufficienti, in ragione dell’adesione volontaria al progetto stesso.

Sei operatori di polizia locale (tre per ciascun ente partecipante), ai quali si sono unite due pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Cuggiono e di Castano Primo, competenti per territorio, hanno operato congiuntamente dalle ore 21 di sabato 28 settembre alle ore 03 di domenica 29 settembre: al termine delle operazioni sono stati fermati 50 veicoli ed identificate oltre 100 persone e sono stati effettuati 6 controlli del tasso alcolemico per verificare le condizioni di guida dei conducenti, senza riscontrare il superamento dei limiti previsti. Sono stati elevati 12 verbali per violazioni a norme del Codice della Strada, da cui sono scaturiti 4 fermi amministrativi di veicoli.

Maggiori controlli su tutto il territorio

Coinvolto nei controlli anche il Comandante della Polizia Locale, che ha voluto ricordare l’importanza di queste attività di controllo svolte in orari nei quali, in relazione all’organico a disposizione, non sono programmabili servizi ordinari:

“Questa operazione di controllo del territorio è finalizzata ad incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e si inserisce tra le altre attività che il Comando di Polizia Locale ha messo in campo in materia di sicurezza urbana e di educazione alla legalità delle giovani generazioni. Ringrazio la Comandante della Polizia Locale di Magnago per aver consentito alla presenza di operatori di polizia locale in numero tale da poter costituire il contingente necessario allo svolgimento del servizio e ringrazio tutti gli operatori presenti, compresi i militari delle Stazioni Carabinieri di Cuggiono e Castano Primo, che con la loro professionalità hanno contribuito al buon esito delle operazioni di controllo”.

Alle parole del Comandante si sono aggiunte quelle del Sindaco: