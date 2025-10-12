Controlli anche dei Nas in città: sanzionati due locali

Stretta sulla malamovida in centro città, luogo del divertimento monitorato dalle forze dell’ordine. Nel corso della serata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nel centro cittadino, condotto congiuntamente da equipaggi Sio del Reggimento Lombardia e da personale del Nas di Milano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Deferiti tre pusher

Nel corso delle attività tre soggetti di origine nordafricana sono stati deferiti in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso complessivamente di circa 10 grammi di cocaina e hashish e di 1.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita;

Due consumatori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura , poiché trovati in possesso di droga all’interno di un locale del centro.

Carenze strutturali in due pub

Due pub del centro cittadino di Abbiategrasso sono stati sottoposti a controllo igienico-sanitario: entrambi sanzionati amministrativamente per carenze strutturali e gestionali, con importi rispettivi di 2.000 euro e 5.000 euro; per uno dei due è stata inoltre disposta la chiusura temporanea dell’attività. Cinquanta persone sono state identificate, tra cui nove risultate con precedenti di polizia.