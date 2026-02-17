Il controllo della comunicazione del parco contatori è importante non solo per il rispetto della normativa di ARERA, ma anche perché i nuovi sistemi di smart metering

Ha preso il via ieri ad Abbiategrasso (e la settimana successiva si estenderà anche sul territorio di Legnano), la campagna di aggiornamento dei misuratori elettronici (contatori) del gas, allo scopo di verificare la qualità di trasmissione dei dati.

Controlli ai contatori del gas

Tale attività risponde ad un’esigenza espressa da una delibera (la 269/22), con la quale ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ha fissato le nuove regole per l’installazione e la messa in opera dei contatori smart meter da parte dei distributori di rete. AEMME Linea Distribuzione sta, dunque, procedendo in tal senso.

Il controllo della comunicazione del parco contatori è importante non solo per il rispetto della normativa di ARERA, ma anche perché i nuovi sistemi di smart metering presentano numerosi vantaggi, fra i quali la riduzione dei costi legati alle letture (possono, infatti, essere letti a distanza e in modo automatico) e una migliore individuazione delle perdite tecniche e commerciali.

L’attività di monitoraggio sarà condotta da AV Studio s.r.l, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che, per conto di AEMME Linea Distribuzione s.r.l., contatterà i cittadini, ove necessaria la loro presenza, con sms e/o mail o con avvisi cartacei personalizzati.

Costi a carico di Aemme

Giova precisare che i costi dell’operazione sono totalmente a carico di AEMME Linea Distribuzione, società del Gruppo AMGA: ai cittadini non sarà richiesto alcun contributo di natura economica. Andrà, pertanto, riconosciuto come totalmente estraneo all’operazione chi dovesse presentarsi agli utenti chiedendo soldi, oppure di visionare l’ultima bolletta del gas, piuttosto che di accedere ai vari locali dell’abitazione per rilevare la presenza di eventuali fughe di gas. Tutte queste situazioni sono dei tentativi di truffa da cui la nostra società prende le distanze.

Tutto il personale di AV Studio sarà identificato con apposito tesserino di riconoscimento.

Per qualsiasi dubbio, è comunque possibile contattare AV Studio ai numeri 328.9526355/353.3331878, oppure scrivere all’ indirizzo di posta elettronica; gestioneutenza@avstudiosrl.it.