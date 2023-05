Controcorrente, il nuovo muro della meraviglia di Cornaredo.

Wonderwall museum

Il progetto di arte pubblica «Wonderwall Museum» di Cornaredo si arricchisce con il nono intervento artistico sul territorio. Stavolta con un'opera che ha già meravigliato i cittadini di ogni età. «Bello, bello davvero……" erano queste le parole che correvano di bocca in bocca tra i passanti di San Pietro all'olmo che, stupiti ed increduli, vedevano l'opera murale materializzarsi in pochissimi giorni sulla facciata dell'oratorio in via Donatori di sangue.

Controcorrente

L'opera dal titolo «Controcorrente» è di Alessandra Carloni, nata nel 1984 a Roma, dove vive e lavora. Alessandra nel 2008 si diploma all'Accademia di Belle Arti di Roma e nel 2013 si laurea in Storia dell'arte contemporanea, presso l'Università «La Sapienza». Pittrice e artista affermata, espone in personali e collettive in gallerie di Roma e in altre città italiane e realizza opere murali a Roma, Milano, Firenze, Torino, Marsala, Sulmona, Savona, Venezia, Rovigo, Lussemburgo e Caserta vincendo diversi premi, concorsi e riconoscimenti.

Così l'artista descrive la sua ultima opera di San Pietro all'olmo dal titolo «Controcorrente»:

«E’ la rappresentazione di un volo migratorio e liberatorio di questo uccello dalle ali molto colorate, in contrasto rispetto alla direzione dello stormo, mentre un iconico personaggio giovane, adagiato sul corpo in volo dell'uccello, ha tra le mani un mappamondo antico, quasi a proteggerlo. L'intento di quest'immagine, così fortemente fiabesca e surreale, è quello di esaltare tutte quelle persone che agiscono "in controtendenza" a quello che è il pensiero di massa, rispettando i valori dell'uomo ma anche l'ambiente, la natura e la terra da cui ha origine tutto».

"Autentica bellezza"

Così l'Assessore Mary Vono