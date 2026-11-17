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Al centro dell’attenzione c’era proprio la partecipazione della società civile e Libera, affiancata da Spi CGIL Lombardia, UCAPTE e Comitato Bene Comune Abbiategrasso, ha esortato i rhodensi a dare forza all’Assemblea civica antimafiosa cui diverse realtà hanno dato vita continuando a partecipare alle udienze del Processo Hydra: “Occorre esserci, partecipare con i propri corpi, far sentire che siamo tutti vicini ai pubblici ministeri minacciati di morte”. Da parte sua, alla presenza di rappresentanti di Carabinieri e Polizia di Stato, l’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di “assumersi la propria responsabilità in questa battaglia, combattendo accanto a cittadini di buona volontà” e ha esortato “ciascuno a fare la propria parte”.

Il convegno “La società civile contro le mafie” si è svolto a Villa Burba, organizzato dall’Assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante. Pietro Basile, coordinamento Libera Milano, ha subito ricordato come “Rho sia stato il primo Comune a schierarsi in processo come parte civile, poi seguita da altri Comuni”.

L’incontro

L’assessore Nicola Violante ha introdotto i temi della serata:

“Siamo di fronte a una criminalità che cerca spazio nella economia legale, nei circuiti finanziari e nelle relazioni sociali, Rho non può considerarsi estranea a questa vicenda. Il Comune ha scelto da tempo di affrontare il tema della legalità con iniziative concrete, con un lavoro educativo rivolto alle giovani generazioni e il Parco della Legalità, bene confiscato, è diventato luogo di partecipazione e crescita. Investiamo sui ragazzi perché la mafia non è invincibile, non è qualcosa con cui imparare a convivere, ma va contrastata nelle scelte quotidiane. Costituirsi parte civile nel processo dopo l’operazione Vico Raude è stato un segnale forte: non vogliamo essere spettatori, le istituzioni hanno il dovere di prendere posizione. Il processo Hydra è ulteriore occasione per ribadire il nostro impegno: spetta ai giudici accertare le responsabilità e pronunciare sentenze, ma la società civile ha il compito di non lasciare che questi fenomeni vengano dimenticati e di stare al fianco delle forze dell’ordine e dei magistrati. Rho non abbassa la guardia”.

Libera e le altre associazioni seguono il processo Hydra in corso a Milano fin dalla prima udienza aperta al pubblico del 19 marzo scorso. A illustrare il quadro è stato Vincenzo Moriello di Spi Chil Lombardia:

“Dopo Crimine Infinito o Wall Street, Hydra restituisce un salto di specie che non nasce dall’intuizione di un momento ma è risultato di una evoluzione lunga 80 anni: le 3 principali mafie si sono consorziate e ciascuna di esse (‘ndrangheta, camorra e cosa nostra) mantengono la propria individualità e concorrono a uno scopo comune. E’ una scelta strategica, per operare qui in Lombardia. Accanto all’arsenale tradizionale (estorsioni, traffico di armi e droga) si affianca l’arsenale economico finanziario, per controllare il territorio e l’economia legale. Le operazioni finanziarie messe in atto sono capaci di alterare il mercato, di espellere l’imprenditore onesto. Siamo nella regione più ricca d’Italia, che rappresenta il 23 per cento del PIL nazionale. Qui si registra la più alta evasione fiscale contributiva: il 16 per cento, ovvero 18 miliardi, e una banca clandestina allestita a Pero dietro una finta società di autonoleggio ha messo in circolo 110 milioni di fatture false. Ci sono migliaia di società intestate a prestanome, le fatture false consentono di evadere tasse e contributi. Sono coinvolti avvocati, commercialisti, notai”.

Moriello ha citato casi specifici, ad esempio nella filiera degli appalti o per “fabbricare credito”, e ricordato che un argine si potrebbe creare: “CGIL ha presentato una proposta legge con 400mila firme per porre limiti a subappalti a cascata e per chiedere assunzioni dirette a tempo indeterminato da parte del committente. Se fosse stata accolta, qualche passo si sarebbe potuto compiere”.

Elena Simeti, Responsabile dei beni confiscati per UCAPTE e Libera Masseria, ha citato nomi e situazioni specifiche emerse in sede dibattimentale, a partire dall’omicidio di Nicola Vivaldo avvenuto a Mazzo di Rho nel febbraio 2000:

“In Lombardia si sono svolti ben 21 summit, i principali a Cinisello, Abbiategrasso, Inveruno. La “locale” di Legnano – Lonate Pozzolo era così importante che poteva permettersi di commettere reati senza chiedere permesso ad altri. Poi c’è il mandamento di Cosa Nostra a Busto Arsizio. C’è chi ha parlato e poi è stato suicidato in carcere. C’è chi ha comandato perché aveva rapporti diretti con Matteo Messina Denaro. L’arsenale della violenza non si cancella, è nel dna delle mafie. Lo dimostra il racconto di Francesco Picone, testimone di giustizia con la moglie: ha testimoniato nei giorni scorsi in aula la sua storia, i lavori di ristrutturazione del suo bar affidati a Dario e Francesco Nicastro, i subappalti, il blocco dei lavori, i 450mila euro persi, la sera in cui nel bar viene picchiato a sangue. Una testimonianza rotta dalle lacrime e pronunciata in un silenzio assordante. Eppure lui e la moglie rimangono a Busto Arsizio, perché sanno di essere dalla parte giusta. Noi dobbiamo stare al fianco di queste persone e convincere altri a denunciare perché la denuncia interrompe il sistema di soprusi e potere”.

Lorenzo Rotella, presidente del Comitato Bene Comune di Abbiategrasso, ha raccontato i fatti emersi nella sua città, dove agisce Paolo Aurelio Errante Parrino (“Zio Paolo”), parente di Matteo Messina Denaro:

“Una sentenza definitiva lo dichiara mafioso e lo condanna per traffico di stupefacenti. Sono documentati contatti diretti con il boss, che deve anche essere venuto tranquillamente ad Abbiategrasso in piazza Marconi nello studio di un legale legato alla mafia. In una città di 30mila abitanti, tutti sanno tutto. Una inchiesta è scattata nell’ottobre 2023, dopo che Parrino si è lamentato perché una dipendente comunale gli ha comunicato che le regole comunali non gli consentivano di creare un dehor davanti al suo bar e lui l’ha minacciata di morte. Le concessioni poi sono arrivate, occorre capire come si sia mossa la politica. Noi come Assemblea civica antimafiosa vogliamo restituire qualcosa alle comunità, per sensibilizzare. Studiamo le carte, informiamo, ma qualsiasi cittadino può fare la differenza”.

La presidente della Commissione consigliare Legalità e Antimafia Clelia La Palomenta ha ricordato l’importanza di coinvolgere i giovani, di accompagnarli a seguire le udienze, perché “i ragazzi sono assetati di sapere e l’ignoranza va colmata”.

L’appello



Il Sindaco Andrea Orlandi ha chiuso la serata con il suo intervento:

“Le mafie usano strumenti leciti in modalità non lecite per entrare nel mondo economico. Sono ben strutturate, con chiare gerarchie e compiti, con definizioni territoriali, con una loro giustizia interna. Una comunità può reagire o non reagire. Ciascuno ha la propria responsabilità, noi nelle istituzioni, le forze dell’ordine nel loro campo, i professionisti con il loro lavoro. Servono cittadini di buona volontà, un altro esercito che deve essere messo in campo. Quando ci siamo costituiti parte civile, un giornalista disse che ero coraggioso: per me era un semplice dovere, nell’ordinarietà. Allora ho colto quando abbiamo da lavorare. A Rho la mafia c’è, non siamo indenni, bisogna continuare ad agire, per smontare la casa di questa grande organizzazione”.

Da Pietro Basile un ultimo appello al mondo di commercio e imprese: