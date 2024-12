Contributo ai genitori separati, il commento del sindaco

Contributo ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica a Cornaredo

Nuova misura

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado D’Urbano vara una nuova misura sociale a supporto di una categoria spesso dimenticata. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre (tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito www.comune.cornaredo.mi.it ).

Genitori separati o divorziati

Tra i requisiti la residenza a Cornaredo da almeno un anno, l’ISEE non superiore a 20.000 euro, non avere un secondo alloggio oltre all’ex casa coniugale, non avere avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona e avere sostenuto nel 2024 oltre agli oneri per l’assegno di mantenimento per figli non conviventi, almeno uno dei seguenti oneri: spese per alimenti ex coniuge, spese per mutuo/affitto della ex casa coniugale, spese di affitto dell’abitazione dopo la separazione.

Il commento

“E’ uno dei provvedimenti che abbiamo promesso in campagna elettorale e che siamo riusciti ad attuare in tempi molto brevi – ha dichiarato il sindaco Corrado D’Urbano, che ha voluto fortemente questa iniziativa -. Con l’ultima variazione di bilancio abbiamo stanziato i fondi e ora partiamo in via sperimentale, riservandoci poi, in base all’esito di questo bando, di adottare nuovi accorgimenti per gli anni a venire. Purtroppo le difficoltà economiche dei genitori separati, in particolare dei padri che spesso si trovano senza più una casa e con spese da sostenere per il mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, sono un tema sempre più d’attualità che non può più essere ignorato dalle istituzioni a ogni livello”.