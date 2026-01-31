Contrada San Magno, al via i “Talks”

Buona la prima per i “San Magno Talks” alla Nobile Contrada San Magno a Legnano.

San Magno Talks

Il 2026 si è aperto con una novità per la contrada rossobiancorossa, che ha dato il via a un nuovo progetto: i San Magno Talks. Incontri agili, stimolanti e aperti a tutti, pensati per affrontare temi di attualità e di interesse comune. Il primo appuntamento si è svolto giovedì 22 gennaio, nella suggestiva cornice di via Berchet, e ha avuto come tema “Costruire benessere: nutrizione e stili di vita in sinergia”.

Contrada

L’argomento è stato approfondito grazie al contributo di quattro professionisti: il nutrizionista Fabio Ferrario, la biologa nutrizionista Eleonora Irlandini, la psicologa Greta Andriolo e la biologa nutrizionista Camilla Cova, che hanno offerto punti di vista complementari e spunti di grande interesse.

Famiglia Sironi

Il progetto San Magno Talks è solo all’inizio: il prossimo incontro è in programma per giovedì 5 febbraio, dove la famiglia Sironi, gioiellieri in Legnano dal 1875 e famiglia storica della Nobile Contrada San Magno, ci racconteranno il restauro dell’organo della Basilica di San Magno. Passo dopo passo, Sandro e Gianmarco, verrete guidati in una storia ricca di cultura, duro lavoro e affezione verso la città di Legnano.