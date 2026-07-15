Nella serata di lunedì 13 luglio si è riunito il Consiglio della Contrada San Domenico di Legnano, che ha ratificato le nomine mancanti, completando così la composizione della Reggenza biancoverde.
Contrada San Domenico, nominata la Reggenza: ecco tutti i componenti
La nuova Reggenza risulta così composta:
Gran Priore: Roberta Pinciroli
Capitano: Matteo D’Angelo
Castellana: Patrizia Riela
Gran Dama: Alessandra Foglia
Scudiero: Andrea Saporiti
Gonfaloniere: Gabriele Colombo
Vice Gran Priore: Andrea Morelli
Ringraziamenti ai reggenti uscenti
La Contrada desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai reggenti uscenti per l’impegno, la dedizione e il servizio prestato nel corso degli ultimi due anni: il Capitano Alessandro Furlan, la Castellana Stefania La Rocca, lo Scudiero Lorenzo Saporiti e il Gonfaloniere Simone Rolla.
Con la ratifica delle ultime nomine, la Reggenza e il Consiglio di Contrada sono ora al completo e pronti ad affrontare con entusiasmo il nuovo biennio, nel segno della continuità, della passione e dell’amore per i colori biancoverdi.
A tutti i nuovi reggenti va il più sincero augurio di buon lavoro per questo importante incarico.