Nella serata di lunedì 13 luglio si è riunito il Consiglio della Contrada San Domenico di Legnano, che ha ratificato le nomine mancanti, completando così la composizione della Reggenza biancoverde.

Contrada San Domenico, nominata la Reggenza: ecco tutti i componenti

La nuova Reggenza risulta così composta:

Gran Priore: Roberta Pinciroli

Capitano: Matteo D’Angelo

Castellana: Patrizia Riela

Gran Dama: Alessandra Foglia

Scudiero: Andrea Saporiti

Gonfaloniere: Gabriele Colombo

Vice Gran Priore: Andrea Morelli

Ringraziamenti ai reggenti uscenti

La Contrada desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai reggenti uscenti per l’impegno, la dedizione e il servizio prestato nel corso degli ultimi due anni: il Capitano Alessandro Furlan, la Castellana Stefania La Rocca, lo Scudiero Lorenzo Saporiti e il Gonfaloniere Simone Rolla.

Con la ratifica delle ultime nomine, la Reggenza e il Consiglio di Contrada sono ora al completo e pronti ad affrontare con entusiasmo il nuovo biennio, nel segno della continuità, della passione e dell’amore per i colori biancoverdi.

A tutti i nuovi reggenti va il più sincero augurio di buon lavoro per questo importante incarico.