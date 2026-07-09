Nella serata di mercoledì 8 luglio si è riunita l’Assemblea ordinaria della Contrada San Domenico, convocata per le votazioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Contrada San Domenico, eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Al termine delle operazioni di voto è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Contrada, che si è successivamente riunito per procedere alla nomina delle principali cariche per il prossimo biennio.

Le nuove cariche: Gran Priore e Capitano

Il Consiglio ha riconfermato Roberta Pinciroli nel ruolo di Gran Priore e ha eletto Matteo D’Angelo quale nuovo Capitano della Contrada San Domenico.

Fanno parte del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio: Matteo Centinaio, Edoardo Conti, Carlo Donadoni, Matteo D’Angelo, Umberto Fedeli, Matteo Fiore, Alessandro Furlan, Giuseppe La Rocca, Sigfrido Macchi, Andrea Morelli, Tommaso Negri, Roberta Pinciroli, Luca Portaluppi, Vincenzo Saitta Salanitri e Andrea Saporiti.

Gli auguri della Contrada

La Contrada San Domenico rivolge i migliori auguri di buon lavoro al Gran Priore riconfermato, al nuovo Capitano e a tutto il Consiglio Direttivo, certa che sapranno guidare la Contrada con impegno e passione, nel rispetto dei valori e della tradizione biancoverde.