Continui blackout, il sindaco a Duereti: «Situazione inaccettabile»

Il primo cittadino Linda Colombo ha scritto al gestore della rete elettrica chiedendo chiarimenti immediati e informazioni sulle modalità da seguire per richiedere il risarcimento dei danni a elettrodomestici e altre apparecchiature.

Due notti senza corrente elettrica, disagi per centinaia di famiglie e attività costrette a fare i conti con continui sbalzi e interruzioni dell’energia. Dopo i blackout che da lunedì stanno interessando diverse aree dell’Ovest Milanese, il sindaco di Bareggio Linda Colombo (nella foto di copertina) ha deciso di intervenire formalmente chiedendo chiarimenti a Duereti, la società che gestisce la rete elettrica.

Due notti di blackout a Bareggio

Le criticità si sono manifestate a partire dalla serata di lunedì 22 giugno, quando un vasto blackout ha lasciato senza corrente numerose abitazioni per diverse ore. A Bareggio i problemi hanno colpito in particolare la zona di via Cesare Battisti e le vie limitrofe. L’energia elettrica è stata ripristinata soltanto nella mattinata successiva, ma la situazione si è ripresentata nuovamente nella serata di martedì 23 giugno, con ulteriori interruzioni che si sono protratte per diverse ore. Forte il malcontento tra i residenti, già alle prese con temperature elevate e con la necessità di utilizzare ventilatori e condizionatori per affrontare il caldo di questi giorni. I disagi hanno riguardato non solo le famiglie, ma anche attività commerciali e professionali che hanno dovuto interrompere o limitare il proprio lavoro.

Caldo e disagi: protestano residenti e attività

Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, il sindaco Colombo ha inviato una Pec a Duereti per esprimere la preoccupazione dell’Amministrazione comunale e chiedere risposte tempestive sulle cause dei guasti. Il primo cittadino afferma:

«Si tratta di una situazione inaccettabile, soprattutto in giorni caratterizzati da temperature elevate, che rendono indispensabile l’utilizzo di ventilatori e condizionatori, in particolare per anziani, bambini e persone fragili».

Secondo le prime informazioni raccolte, i problemi sembrerebbero essere collegati a guasti che interessano le cabine primarie di Rho e Vittuone, con ripercussioni su un’ampia porzione del territorio dell’Ovest Milanese.

Il sindaco chiede spiegazioni a Duereti

Nella comunicazione inviata alla società, il primo cittadino ha chiesto di conoscere le cause precise delle interruzioni, i tempi certi per il completo ripristino del servizio e soprattutto quali interventi verranno adottati per evitare che episodi simili possano ripetersi nei prossimi giorni. Particolare attenzione è stata posta anche sul tema degli eventuali danni subiti dai cittadini. Colombo aggiunge:

«Ho inoltre chiesto che vengano comunicate con chiarezza le modalità attraverso cui i cittadini potranno richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a elettrodomestici e apparecchiature elettriche».

L’Amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a informare tempestivamente la cittadinanza non appena arriveranno comunicazioni ufficiali da parte del gestore della rete elettrica. Intanto resta alta l’attenzione dei residenti, che dopo due giorni consecutivi di blackout chiedono risposte rapide e soprattutto garanzie affinché il servizio torni a essere stabile e affidabile.