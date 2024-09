Continua la raccolta firme contro l'antenna in centro

A Cuggiono prosegue la raccolta firme per impedire l'installazione di un'antenna di telefonia nel centro cittadino.

Prosegue la battaglia per impedire l'installazione dell'antenna in centro

Come noto, in agosto l’operatore telefonico Iliad ha presentato una richiesta al Comune per installare un ripetitore in un terreno privato in via Vittorio Emanuele. L'Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Cucchetti ha subito indetto la Conferenza dei servizi invitando i diversi portatori di interesse, fra cui Città metropolitana, Regione Lombardia, Arpa, Ats, Soprintendenza Belle arti e Paesaggio, Parco del Ticino e associazioni ambientaliste, che avrebbero dovuto presentare le proprie osservazioni a metà settembre. Dal momento che alcuni enti hanno richiesto documentazione supplementare in merito alla richiesta dell’operatore telefonico, la Conferenza dei servizi è stata prorogata e si terrà all’inizio di ottobre.

Sarà possibile sottoscrivere la petizione domenica 22 in Villa Annoni

Nel centro storico verrebbe installata un'antenna di 31 metri di altezza. Da subito, per informare i cittadini e cercare di impedire questa operazione, l’Ecoistituto della Valle del Ticino ha lanciato una raccolta firme, che saranno allegate alle osservazioni che l’associazione presenterà alla Conferenza dei servizi, sottolineando che anche e soprattutto i cittadini sono portatori di interesse. Si può ancora firmare la petizione domenica 22 settembre in Villa Annoni durante Essere Terra, giornata del biologico.

Giuliana Soldadino di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione

Si è mosso anche il gruppo di minoranza Fratelli d’Italia che con la consigliera comunale Giuliana Soldadino ha presentato un’interrogazione, in cui si chiede se la richiesta presentata da Iliad rispetta i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla legge in materia.