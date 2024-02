Negli ultimi giorni E-Distribuzione ha incontrato i sindaci di Arese, Novate Milanese e Settimo Milanese per parlare del servizio e del miglioramento della gestione.

Continua il dialogo fra E-Distribuzione e i comuni del territorio

Continua il programma d’incontri fra E-Distribuzione e i sindaci del Rhodense: l’Azienda intende, infatti, consolidare un confronto costruttivo con le amministrazioni territoriali, fornire un quadro complessivo rispetto ai risultati raggiunti nella gestione della rete e illustrare il piano di attività che punta al miglioramento continuo del servizio.

Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, Fabio Musio, Alberto Gotti, Responsabili delle Unità Territoriale Milano e Monza di E-Distribuzione e Gerardo Carvelli, Referente Affari istituzionali Lombardia, si sono confrontati con Daniela Maldini, sindaco di Novate Milanese, Sara Santagostino, sindaco di Settimo Milanese e Luca Nuvoli, sindaco di Arese.

Miglioramento per gli impianti del territorio

E-Distribuzione ha confermato che l'assetto di rete è in linea con gli standard italiani, gli impianti sono pienamente funzionali e saranno comunque oggetto di un ulteriore intervento per migliorare la qualità del servizio elettrico. L'Azienda si è inoltre impegnata in una campagna di monitoraggio per individuare l'opportunità di specifici interventi, volti a prevenire i disservizi, con la massima collaborazione dell'amministrazione comunale.

Inoltre, la Società ha aperto un canale diretto di comunicazione con i comuni per inviare segnalazioni e informare di eventuali attività sulla rete (riparazioni, sospensioni del servizio, interventi di manutenzione).

Il riscontro del sindaco Nuvoli di Arese

Le amministrazioni comunali si sono mostrate soddisfatte del dialogo con l’Azienda e sono fiduciose che il confronto fra le due realtà porterà a un ulteriore miglioramento del servizio su tutto il territorio rhodense.