Salute

L’Agenzia ha inviato ai Comuni le misure di prevenzione da adottare per ridurre la proliferazione delle zanzare, responsabili della trasmissione di arbovirosi.

L’Agenzia ha inviato a tutti i Comuni afferenti le informazioni relative alle misure di prevenzione da adottare per ridurre la proliferazione delle zanzare, responsabili della trasmissione di arbovirosi, ovvero di malattie infettive causate da virus veicolati da vettori artropodi, come zanzare, zecche e flebotomi, quindi in particolare, di malattie che si diffondono attraverso punture o morsi di piccoli insetti che trasportano i virus da un ospite all'altro.

Contenere la riproduzione di zanzare: i consigli di Ats

“Abbiamo inviato alle amministrazioni comunali le indicazioni necessarie per proseguire regolarmente gli interventi di disinfestazione ordinaria larvicida, ossia per le attività mirate a eliminare le larve di insetti, in particolare le zanzare, prima che diventino adulte e possano riprodursi. Inoltre, saranno disposti e coordinati da ATS in raccordo con i Comuni interessati, secondo le indicazioni regionali, eventuali interventi straordinari adulticidi, cioè trattamenti mirati a eliminare gli insetti adulti, in particolare le zanzare, per ridurne la proliferazione e prevenire la loro riproduzione, in base della valutazione epidemiologica” dicono dalla direzione dell’Agenzia.

"Ognuno può fare la sua parte"

Ogni Comune è stato sensibilizzato su come intervenire e ha facoltà di scegliere gli intervenire più adeguati per ridurre il rischio di proliferazione, effettuando in modo particolare azioni di disinfestazione periodica, così come previsto dal PNA Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025. “Ognuno può fare la sua parte, anche il singolo cittadino al quale raccomandiamo di seguire le consuete indicazioni proprio per evitare, soprattutto in prossimità delle abitazioni, la proliferazione delle zanzare e precisiamo che le attività di prevenzione in base alle normative vigenti, nazionali e regionali, procedono come di consueto, per cui rassicuriamo la popolazione a cui chiediamo di premurarsi di svuotare regolarmente tutti i contenitori d'acqua come sottovasi, bidoni, piccole piscine , pneumatici, ecc. in cui le zanzare possono deporre le uova. Consigliamo l’uso di repellenti cutanei specifici per zanzare su vestiti e pelle, oltre a indossare abiti che coprano braccia e gambe, soprattutto durante le attività all'aperto. Raccomandiamo anche di evitare aree a rischio dove è stata segnalata una maggiore presenza di zanzare. In caso di febbre, mal di testa, dolori muscolari o altri sintomi sospetti, è opportuno consultare un medico. Inoltre, può essere utile usare le zanzariere” spiegano dalla direzione di ATS Insubria.