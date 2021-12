Abbiategrasso

L'assessore ai Servizi scolastici Eleonora Comelli: "Rispetto all'anno scorso la situazione è migliore, ma dobbiamo continuare a stare attenti"

Contagi Covid ad Abbiategrasso: cinque classi in quarantena all'istituto Palestro. Migliore la situazione nelle altre scuole. In città, il sindaco Cesare Nai ha registrato un leggero miglioramento.

Contagi Covid: cinque classi in quarantena all'istituto Palestro

Se da una parte il sindaco Cesare Nai ravvisa timidi segnali di miglioramento, registrando una diminuzione del numero di contagiati (dagli oltre 150 del fine settimana si è passati ai 148 di mercoledì) e parlando di "un rallentamento della progressione del contagio", sulle scuole la situazione è in progressivo peggioramento, seppur sotto controllo e non paragonabile all’anno scorso. Ad aggiornare sulla situazione è stata l’assessore ai Servizi scolastici Eleonora Comelli: "Il dato è aggiornato a giovedì mattina ma stiamo continuando a monitorare la situazione, che purtroppo è in divenire, nulla di preoccupante al momento", spiega l’assessore.

La situazione nel dettaglio

Al momento il dato è questo: due classi in sorveglianza attiva nell'istituto Terzani, due classi che continuano a frequentare in presenza ma, all'accertamento di un caso positivo, frequentano con tampone di verifica di controllo. Una classe in sorveglianza attiva nella scuola Aldo Moro e 5 classi in quarantena alla Serafino Dell'Uomo (Palestro).

Le parole dell'assessore Comelli

"Questa è la situazione più attenzionata, è il caso dove si vigila maggiormente. Se guardiamo i dati rispetto all'anno scorso oggi siamo in una situazione tutto sommato controllata e gestibile e questo ci fa ben sperare ma dobbiamo stare attenti. Ad oggi non risultano altri casi ma la situazione può variare all'improvviso, stiamo attivi nel controllo. Nelle scorse settimane i casi erano meno però, a parte la Serafino Dell'Uomo, direi che nelle altre scuole siamo in una situazione abbastanza contenuta. Stiamo monitorando a stretto giro in modo da poter intervenire celermente".

Le domande del Partito democratico locale