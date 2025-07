Consegnato il cantiere per il nuovo Centro per l’impiego

Un momento importante per l’intero territorio e non solo per la città di Abbiategrasso. Questa mattina, mercoledì 9 luglio 2025, è stata fatta la consegna ufficiale del cantiere alla ditta incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile dell’ex Ufficio Anagrafe di piazza Vittorio Veneto, destinato a diventare un importante Centro per l’impiego Afol

“Si tratta di un progetto importante non inserito nel mio programma elettorale – precisa il sindaco Cesare Nai presente con l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti e l'assessore Servizi Alla Persona Rosella Petrali – Ma abbiamo subito colto l’occasione , anche se i tempi sono stretti, per realizzare questo progetto. Sono soddisfatto perché questo spazio era stato liberato, poteva diventare un problema invece si è trasformato in una risorsa, e subito abbiamo avuto la possibilità di riqualificarlo realizzando qualcosa di importante per tutto il territorio che riguarda il settore del lavoro. Un’operazione di squadra con Regione, Città Metropolitane e Afol, una rete sinergica di collaborazione fra enti. Sarà un centro per l’impiego molto importante per tutto il territorio che sorgerà in una zona molto accessibile, con ampio parcheggio, fermata bus e vicino alla stazione dei treni: uno snodo focale per chi cerca lavoro, vuole cambiarlo o perfezionarsi con dei corsi, in un momento storico dove lavoro e formazione sono un binomio inscindibile ”.