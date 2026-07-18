Consegnati ai pompieri 30mila litri di gasolio sequestrati

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ha consegnato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano 30.000 litri di gasolio sottoposto a sequestro nell’ambito di attività di contrasto a illeciti nel settore dei prodotti energetici.

I sequestri

Il carburante era stato sequestrato dai militari della Compagnia di Magenta nel corso di distinte operazioni di servizio, che avevano consentito di individuare, presso due impianti di distribuzione stradale, un ingente quantitativo di gasolio alterato, destinato alla vendita al

dettaglio e potenzialmente pericoloso sia per l’ambiente sia per la sicurezza della circolazione stradale.

Le Fiamme Gialle, da sempre impegnate nel contrasto alle frodi nel commercio dei prodotti energetici, hanno voluto trasformare il risultato dell’attività investigativa in un’opportunità di interesse pubblico, proponendo l’affidamento del carburante sequestrato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

La proposta è stata prontamente accolta dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha disposto il dissequestro e l’affidamento del gasolio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. Il carburante sarà reso immediatamente disponibile nell’ambito della convenzione in atto tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e l’Eni di Sannazzaro de’ Burgondi incaricata quest’ultima delle analisi e delle rettifiche del prodotto. Il gasolio sarà utilizzato gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali e di soccorso del Corpo, consentendo un significativo risparmio di risorse pubbliche, particolarmente rilevante in un contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dei prodotti energetici. Per tali fini, il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano ha istituito un apposito Ufficio interno dedicato allo scopo.