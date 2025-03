Si è svolta questa mattina, 3 marzo 2025, a Corbetta, alla presenza del Sindaco Marco Ballarini e della Vicesindaco Linda Giovannini, l’inaugurazione delle prime cinque unità abitative del progetto di housing sociale Apta Mihi (una casa adatta a me) promosso da Fondazione Asilo Mariuccia a sostegno di donne con bambini vittime di violenza in uscita dai percorsi di accoglienza residenziale educativa.

Consegnate le prime cinque unità abitative per accogliere le donne vittime di violenza

Sarà Corbetta, quindi, il primo comune scelto dalla Fondazione per l’avvio dell’iniziativa che avrà un ampio respiro e che prevede la collaborazione con le amministrazioni locali milanesi per la ristrutturazione e la gestione degli appartamenti di proprietà comunale in capo a FAM in comodato d’uso gratuito per un periodo di tempo prolungato.

Cinque sono gli appartamenti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Corbetta, attivi ufficialmente a partire dal mese di marzo, per accogliere fino a 15 persone tra mamme e bambini. L’accesso agli appartamenti donerà a queste donne una nuova possibilità di autonomia e stabilità.

Gli appartamenti, ristrutturati grazie al sostegno di aziende del territorio e investimenti diretti di Fondazione Asilo Mariuccia, potranno garantire accoglienza a diverse tipologie di nuclei familiari; sono stati così inaugurati 2 trilocali, 2 bilocali e 1 monolocale. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento degli impianti, la ristrutturazione dei bagni e delle cucine, il ripristino degli infissi, la tinteggiatura e l’inserimento degli arredi.

Il supporto diretto alle madri

Grazie a questo progetto Fondazione Asilo Mariuccia potrà supportare le donne anche nella fase successiva al loro periodo nelle comunità mamma-bambino e negli alloggi per la semi-autonomia. Attraverso l’accreditamento di questo servizio presso la città metropolitana di Milano, la Fondazione gestirà sia la manutenzione degli appartamenti che le utenze in modo da alleviare il peso dei costi iniziali a carico delle donne, che attraverso il loro lavoro, saranno le uniche capofamiglia. La Fondazione effettuerà valutazioni periodiche al fine di garantire una rotazione equa delle assegnazioni. Al termine del periodo di permanenza, le donne potranno accedere ad alloggi ALER a canone agevolato o uscire definitivamente dal circuito dell’assistenza.

Con un valore complessivo di 93.000 euro, il progetto Apta Mihi è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione Monte di Lombardia e ad iniziative di raccolta fondi messe in campo da Fondazione Asilo Mariuccia come la campagna natalizia “un Natale buono” che ha coinvolto oltre 500 donatori fra cui imprese del territorio come Sopra Steria.

Le parole di Emanuela Baio