La campagna di crowdfunding “Sostieni oggi le borse di studio di musica: saranno la bellezza del domani”, promossa dalla Scuola di Musica Jubilate di Legnano nell’ambito dell’iniziativa “Progetti locali, cuore cooperativo” della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con Ginger Crowdfunding, ha dato i suoi frutti.

Consegnate le borse di studio della scuola di musica

Grazie al sostegno della banca, dei donatori e di tanti benefattori del territorio, sono state consegnate le quattro borse di studio destinate ad altrettanti bambini e ragazzi con difficoltà economiche, una per pianoforte, una per violino, una per canto e una per chitarra. Per ringraziarli la scuola di musica Jubilate ha organizzato un evento in loro onore.

All’evento di consegna delle borse di studio insieme alla direttrice artistica della scuola di musica Monica Ruggeri, Patrizia Alli, responsabile organizzativa di Jubilate, ha ricordato chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio: «Un grazie sincero va ai benefattori e a tutte le persone che hanno contribuito. Qualcuno ha donato poco, qualcuno di più, ma tutti insieme siamo riusciti ad arrivare a un bel risultato. Consegnare le borse di studio è stato un gesto che mi ha commossa, perché oggi aiutare quattro famiglie significa davvero tanto».

Il commento del presidente Scazzosi

Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega:

«Questa iniziativa racconta nel modo più autentico cosa significa essere una comunità. Quando le persone si uniscono per un obiettivo comune, accadono cose straordinarie: si riesce ad aiutare chi ha bisogno, a sostenere chi ha meno possibilità, a dare ai nostri bambini l’occasione di realizzare un sogno. Come banca di credito cooperativo crediamo profondamente nel valore dell’educazione e della crescita, perché investire nei giovani significa costruire il futuro di tutti. Il progetto del crowdfunding dimostra che la solidarietà è contagiosa e che, insieme, possiamo trasformare la speranza in realtà concreta. Questo è il senso più vero del nostro essere banca di comunità».

Tra i beneficiari delle borse di studio ci sono una giovane madre rimasta vedova con due figli piccoli e una donna sola, affetta da una grave malattia autoimmune, che sognava di poter regalare alla figlia la possibilità di imparare a suonare il violino. «Dove lavoriamo noi, in periferia, non abbiamo bisogno di vedere l’Isee o il 730 delle persone», spiegano dalla scuola. «Ci accorgiamo da subito, guardandole in faccia, ascoltando le loro storie. Ed è per loro che abbiamo chiesto aiuto».

La consegna delle borse di studio

La consegna delle borse di studio è stato un momento di grande emozione, come racconta Patrizia Alli, responsabile organizzativa della Scuola di Musica e Danza Jubilate:

«Siamo riusciti a realizzare questo progetto presentando sulla piattaforma Ginger la nostra idea di sostenere le borse di studio. È stato un modo per ufficializzare, in qualche modo, la raccolta fondi che fino a quel momento si faceva bussando alla porta di amici, parenti e conoscenti. Siamo grati alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per aver guardato oltre e per aver ufficializzato la nostra raccolta fondi per chi ha più bisogno».

Il progetto Jubilate è stato il primo dei 10 selezionati dalla piattaforma Ginger per la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate all’interno del percorso “Progetti locali, cuore cooperativo”.

La raccolta è stata ospitata sulla piattaforma ideaginger.it, con un obiettivo raggiunto e superato di 6.000 euro per finanziare quattro borse di studio destinate a giovani talenti provenienti da famiglie in difficoltà.

La formula utilizzata dalla Bcc

La formula è stata quella dell’“o tutto o niente”: solo raggiungendo il 70% dell’obiettivo la Bcc avrebbe versato il restante 30%, completando così la cifra necessaria. Una scelta, come spiega il presidente Roberto Scazzosi, pensata per “stimolare la partecipazione e moltiplicare l’effetto delle donazioni”. «La nostra è un’iniziativa che unisce territorio, cultura, solidarietà e cooperazione. Una banca di comunità, come la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, oggi più che mai dimostra che il credito cooperativo può fare la differenza», ha dichiarato Scazzosi.

Per la Scuola di Musica Jubilate, nata nel 1994 e riconosciuta dal 2022 come Ente del Terzo Settore, la campagna su Ginger rappresenta un nuovo modo di coinvolgere la comunità. In questi anni oltre 50 studenti hanno potuto accedere gratuitamente o con forti agevolazioni ai corsi di musica grazie alle borse di studio sostenute da donatori e benefattori locali.

Il crowdfunding ha reso questo meccanismo ancora più trasparente e partecipato, portando alla luce storie che raccontano la forza della musica come strumento di riscatto e speranza.

La Scuola di Musica Jubilate, con i suoi oltre 15 corsi di strumento e canto, la collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e una sede di oltre 1.000 metri quadrati donata dal Cav. Talisio Tirinnanzi, è oggi un punto di riferimento culturale per Legnano e il territorio circostante.