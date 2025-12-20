Consegnate le borse di studio al merito

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione dell’eccellenza e dell’impegno scolastico, l’amministrazione comunale di Cisliano offre ogni anno una borsa di studio agli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria che si sono distinti per risultati scolastici eccellenti.

Un premio agli studenti migliori

Anche se il termine “borsa di studio” è più frequentemente associato ai livelli di istruzione secondaria e universitaria, questo tipo di riconoscimento è da parecchi anni riconosciuto dall’amministrazione comunale di Cisliano per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam. E così nella mattina di sabato 13 dicembre presso la Sala Consiliare, il sindaco Ilaria Mora, con il vicesindaco Luca Durè e l’assessore al bilancio Alessandra Rondi, ha premiato i quattro alunni della primaria e i cinque alunni della secondaria con i voti migliori.

Queste borse di studio hanno da un lato l’obiettivo di dare un contributo economico concreto alle famiglie e dall’altro riconoscere e premiare l’impegno e la dedizione degli studenti durante l’anno. Investire nel sostegno economico alla scuola primaria e secondaria significa investire nel futuro, promuovendo un’istruzione inclusiva e accessibile fin dai primi anni del percorso formativo.