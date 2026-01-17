Consegnate le benemerenze sportive 2024/25

Diciotto le targhe consegnate all’Auditorium comunale.

Benemerenze sportive 2024/25

Venerdì 16 gennaio nell’Auditorium comunale di Rescaldina sono state consegnate le benemerenze sportive riferite all’anno sportivo 2024/25 nel corso di una cerimonia giunta alla sua terza edizione.

Come spiega il vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca Crugnola:

“È un momento a cui come Amministrazione comunale teniamo particolarmente, perché permette di ritrovarsi insieme con tante discipline sportive e tante diverse sensibilità accomunate dalla passione per l’attività sportiva, che mi piace sempre ricordare essere un anello fondamentale per il tessuto sociale, che viene costruito nella quotidianità. Ed è un momento che per me significa molto, perché è stato il simbolo della rinascita sportiva, il primo appuntamento pubblico che ci siamo dati quando ci siamo lasciati alle spalle il periodo della pandemia”.

Diciotto le targhe consegnate agli atleti

Le benemerenze sono state assegnate da una commissione, che ha vagliato le candidature pervenute attraverso un bando pubblico, composta dal vicesindaco con delega allo Sport Gianluca Crugnola , dal presidente della Consulta sportiva, Rossetti Alberto, e dalla responsabile dell’Area servizi alla persona, Pigorini Claudia.

Le 18 targhe sono state assegnate ad atleti che si sono contraddistinti per risultati sportivi, a squadre che hanno testimoniato come “l’unione fa la forza” sia nella vittoria che nella sconfitta, a Maestri che sono coloro che versano la benzina nei motori dei nostri concittadini più giovani e ad atleti cinofili e cinotecnici che hanno gareggiato con i loro campioni a quattro zampe.

Nell’assegnazione delle benemerenze si è tenuto conto non solo dei risultati in senso stretto, ma dei percorsi di crescita e della capacità di trasmettere valori universali.

Ecco gli atleti premiati

Sono stati 18 gli atleti che sono distinti e hanno ricevuto il riconoscimento nelle diverse categorie.

CATEGORIA ATLETI

Samuele Morrone (Karate Club) con 11 ori ottenuti su 11 partecipazioni nella stagione sportiva 2024/2025, conquistando titoli nazionali e internazionali

Caterina Praino (Bulls Rescaldina) selezionata per la rappresentativa regionale lombarda Under13 e convocata in Nazionale per due tornei

Anita Rancati (Skating Rescaldina), campionessa regionale AICS e campionessa regionale UISP

Chiara Mocchetti (Skating Rescaldina), campionessa regionale AICS

Nicola Solbiati (Pallacanestro Rescaldina), miglior marcatore campionato Under17 con una media eccezionale di 25,9 punti a partita (596 punti in 23 partite)

Teerapat Mattia Ballerini (Pallacanestro Rescaldina), miglior marcatore campionato Under13 con una media di 20 punti a partita (398 punti in 20 partite)

CATEGORIA SQUADRE

Squadra di freestyle (Skating Rescaldina), argento regionale “Roller Cross”, doppio podio argento e bronzo regionale “Speed”, 8° posto ai campionati italiani di Roma, 6° posto ai campionati italiani di Milano

Gruppo pre-agonisti e agonisti (Karate Team Pantere), podio raggiunto in tutte 6 le tappe del campionato sperimentale per tappe dell’Insubria, ottenendo il risultato finale del secondo posto su

campionato invernale deludente in una vera e propria rinascita, reagendo con orgoglio e spirito di sacrificio, e arrivando ai quarti di finale del Trofeo Provinciale di categoria Dragon Black Belt Shodan (Dragon Ju Jitsu Dojo), gruppo di atleti che dopo aver già raggiunto la cintura nera, ha deciso di proseguire un percorso marziale improntato a dedizione, costanza, impegno e spirito di solidarietà, coinvolgendo con entusiasmo e rispetto ogni praticante e rappresentando un esempio di inclusione e altruismo

Under16 softball (Bulls Rescaldina), qualificate ai playoff, hanno disputato le finali nazionali a Bologna e Sesto Fiorentino perdendo solo con la squadra che poi conquisterà il titolo nazionale e piazzandosi quindi tra le 8 migliori squadre in Italia

CATEGORIA MAESTRI

Gaetano Morrone (Karate Club), atleta e Maestro, fondatore del Karate Club nel 1988, punto di riferimento insostituibile per la trasmissione dei valori sportivi, educativi e morali che ancora oggi sono alla base del Club, con menzione speciale per dedizione, esempio e costanza

Davide Morrone (Karate Team Pantere), ex atleta 8 volte campione regionale, 2 campionati italiani, 3 coppe Italia, approdato come Maestro al Team, dove ha contributo ai risultati ottenuti nel corso dell’anno

Valerio Severino (Karate Team Pantere), per aver saputo unire l’esperienza in ambito giovanile con quella agonistica, aiutando anche nell’inclusività a favore degli atleti con difficoltà

CATEGORIA BINOMIO UOMO-CANE