Anche l’Amministrazione comunale di Rho ha celebrato con una significativa cerimonia commemorativa il «79esimo Anniversario» della nascita della Repubblica Italiana con un concerto pubblico alla presenza di tutte le autorità civili, militari, religiose, le associazioni d’arma e civili, contemporaneamente sono state consegnate le onorificenze civiche.

Consegnate le benemerenze civiche di Rho

L’evento si è svolto lunedì a Teatro Civico Roberto de Silva ed è stato caratterizzato anche da un concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana Milanese e dalla violinista Alessandra Sonia Romano, diretti dal maestro Luigi Bascapè. La celebrazione è iniziata con l’esecuzione dell’Inno di Mameli.. Il Sindaco Andrea Orlandi, dopo un messaggio alla città, ha conferito le onorificenze civiche alle associazioni e cittadini.

Queste le persone premiate con l’onorificenza e le motivazioni: Franco Baraldi (alla memoria): nel trentennale della sua scomparsa, per la sua autentica attività artistica fortemente legata al nostro territorio. Ricordato come “il pittore delle fabbriche e delle biciclette”, la sua arte, intrisa di umanità e valori sociali, ha restituito dignità e bellezza alle strade, alle fabbriche e alla gente di Rho.

Antonietta Romano (alla memoria): dipendente dell’Alfa Romeo, attiva da giovanissima nelle fila della Resistenza con il soprannome di Fiamma, e poi, dal 1969 al 1976, insegnante alle scuole Medaglie d’oro di Rho. Sempre pronta a raccontare ai giovani la sua storia, per richiamare gli ideali di libertà, democrazia, pace e solidarietà che avevano spinto tante donne e uomini a lottare per la Liberazione.

Paola Carnovali Biffi, presidente dell’Associazione Culturale San Marco di Rho, per il suo straordinario impegno nella promozione della cultura e della tradizione locale attraverso l’organizzazione di mostre e un’intensa opera di divulgazione delle tradizioni lombarde e della storia di Rho.

A.S.D. Pallavolo Rho: per i suoi 50 anni di attività nello sport di squadra, da sempre basata dai principi fondati su inclusione, rispetto, correttezza e benessere degli atleti e delle atlete.

Giovanni Fossati: dal 2011 Presidente del Servizio Nazionale Cani Guida Lions per Ciechi Onlus ed Ente Morale. Il suo straordinario impegno e la sua instancabile dedizione hanno determinato la trasformazione del Centro di Addestramento di Limbiate in uno dei più importanti d’Europa, un punto di riferimento che ogni anno addestra e consegna gratuitamente 50 cani guida in tutta Italia.

Enrichetta Maria Bellandi: per i suoi 53 anni di attività nel suo salone a Passirana. Un esempio di dedizione verso il proprio lavoro e non solo, un modello di devozione e affezione verso i suoi clienti, la sua comunità, consolidando rapporti di amicizia e affetto.

Alfonso Airaghi: per la sua appassionata attività di ricerca e studio della storia rhodense, che con dedizione condivide attraverso un’intensa attività di divulgazione anche tra le nuove generazioni.

Cosimo Rizzitiello: per la sua storica attività imprenditoriale nata nel 1970, quando rilevò una posteria a Rho. Grazie all’impegno e alla costanza ha sviluppato l’attività con capacità imprenditoriali attraverso fasi di ampliamento e di rinnovamento, l’ultima delle quali alla fine del 2014. Sempre determinato nel suo cammino affiancato e supportato da moglie e figlio, a cui ha passato il testimone.

Maria Conti : prima donna a capo delle attività motor-sport di Maserati Corse. Grazie a credibilità, concretezza e creatività è riuscita farsi strada in un mondo competitivo rimanendo sempre legata all’amore per la sua famiglia e a Rho, la sua città d’origine.

Federico Gardenghi: giovane DJ, appassionato di musica fin da piccolo, esempio fruttuoso di vitalità e forza per i suoi coetanei e per le generazioni future. Con il desiderio di suggerire ai bambini che l’arte può essere generata da ognuno di noi, è tornato alla scuola che ha frequentato da piccolo, la primaria Anna Frank di Rho, per insegnare l’arte della consolle e dell’elaborazione dei suoni.