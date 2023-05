Consegnate le benemerenze civiche di Busto Garolfo

Un riconoscimento che spazia dal sociale, allo sport, passando per l’imprenditoria. Ma sempre con lo stesso obiettivo: il profondo impegno non solo nell’ambito professionale o sportivo, ma anche in chiave sociale che ha dato lustro alla cittadina di Busto Garolfo e ha contribuito al suo sviluppo.

Consegnate le benemerenze di Busto Garolfo

Sono tre i cittadini premiati: Carlo Barni, padre Maurizio Binaghi e Marino Fusar Poli.

Carlo Barni, dopo il diploma in un istituto milanese in Radiotecnica e Tecnica delle trasmissioni, nel 1953 apre un negozio di vendita e riparazione di elettrodomestici in piazza Lombardia a Busto Garolfo, che a poco a poco si è trasformato in un’azienda leader di mercato nella distribuzione di elettrodomestici e elettronica di consumo.

Negli anni Barni è stato anche consigliere comunale e assessore, oltre che presidente del CSG e della scuola dell’infanzia.

La seconda persona a ricevere l'onorificenza è Padre Maurizio Binaghi, sacerdote comboniano, da quasi 30 anni vive lontano da Busto Garolfo: prima tra i palazzi popolari di Chicago e poi nelle baraccopoli di Korogocho, alla periferia di Nairobi, ha speso il suo sacerdozio per i giovani ai margini della società. Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ultima ma non per importanza, l’onorificenza dedicata allo sport, a Marino Fusar Poli. Volto del ciclismo in paese e non solo, tra i dilettanti ha vinto corse come la Targa d’Oro Città di Legnano, la Coppa d’Inverno e la Milano-Bologna, correndo con ciclisti come Gianbattista Baronchelli. Sceso dalla sella si è dedicato all’attività di meccanico a Busto Garolfo, entrando poi nel team della Nazionale. Ancora oggi è il presidente della S.C. Busto Garolfo.

Le parole del sindaco Biondi