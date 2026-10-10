Consegnate al Comune le onorificenze di Emilio Rolla, il soldato italoamericano caduto nella Grande Guerra

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Due onorificenze appartenute a Emilio Rolla (Rollo), soldato statunitense di origini boffaloresi caduto in Francia il 28 ottobre 1918 durante la Prima guerra mondiale, sono state consegnate al Comune di Magenta.

Le onorificenze di Emilio Rolla tornano sul territorio d’origine

A riportarle sul territorio d’origine del militare sono stati i veterani di Saint Louis, che le hanno affidate ad Andrea Ranzini affinché fossero custodite nella comunità a cui Rolla era legato dalle proprie radici. La consegna è avvenuta ieri, venerdì 9 ottobre, per mano del tenente colonnello Angelo De Cecco, in rappresentanza dell’Esercito degli Stati Uniti d’America. Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore Mariarosa Cuciniello. Hanno partecipato anche il presidente di Pro Loco Magenta Pietro Pierrettori e i rappresentanti dell’associazione La Piarda di Boffalora sopra Ticino.

La consegna rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero e valorizzazione della memoria di Emilio Rolla, giovane originario di Boffalora sopra Ticino che lasciò l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti e che perse la vita in Francia durante il conflitto mondiale. Le due onorificenze, affidate dai veterani di Saint Louis ad Andrea Ranzini, sono state destinate alla Città di Magenta, individuata come capofila di un territorio che condivide questa storia e queste radici. Il Comune diventa così custode di testimonianze che riguardano non soltanto la vicenda personale del soldato, ma anche la storia della comunità boffalorese e i rapporti con gli Stati Uniti. Un legame che attraversa oltre un secolo di storia e che trova oggi una nuova occasione per essere raccontato, attraverso oggetti che testimoniano il sacrificio di un giovane partito dal proprio paese e morto combattendo lontano dalla sua terra.

«Un legame che attraversa il tempo e unisce i popoli»

L’assessore Cuciniello sottolinea il significato dell’iniziativa, proponendo una riflessione sul significato della memoria (che in questo caso, afferma, «è un legame che attraversa il tempo e unisce i popoli»), sulle radici e sulla responsabilità di trasmettere la storia alle nuove generazioni:

«Sono onorata di aver rappresentato la Città di Magenta in occasione della consegna di due importanti onorificenze appartenute a Emilio Rolla (Rollo), soldato statunitense di origini boffaloresi, caduto in Francia il 28 ottobre 1918 durante la Prima guerra mondiale, alla presenza del tenente colonnello degli Stati Uniti d’America Angelo De Cecco. Le medaglie sono state affidate alla Città di Magenta, individuata come capofila di un territorio che condivide questa storia e queste radici. Una scelta che richiama anche una tradizione americana molto significativa: quando un soldato perde la vita, la notizia viene comunicata alla madre e poi alla famiglia, perché la madre rappresenta simbolicamente l’origine, il primo legame con la vita e le proprie radici. Ricevere queste onorificenze significa quindi accogliere una responsabilità importante: custodire una memoria che appartiene non soltanto a una famiglia, ma a un’intera comunità. Un momento di grande valore storico e umano, che ci invita a riflettere sul sacrificio di un giovane soldato e sul legame profondo che unisce il nostro territorio agli Stati Uniti d’America. Come Amministrazione comunale, ci impegneremo a individuare la collocazione più adeguata per queste preziose testimonianze, affinché possano essere conservate e valorizzate nel modo che meritano, diventando un patrimonio di memoria per le nuove generazioni. Un sentito ringraziamento al tenente colonnello Angelo De Cecco, ad Andrea Ranzini, delegato dei veterani di Saint Louis, alla Pro Loco Magenta con il presidente Pietro Pierrettori e all’associazione La Piarda di Boffalora sopra Ticino per aver contribuito a rendere possibile questo importante momento».

La memoria di Emilio Rollo e l’amicizia tra i due Paesi

Il tenente Colonnello Angelo De Cecco ha richiamato il significato del sacrificio del militare e l’importanza di mantenere vivo il rapporto di amicizia tra Italia e Stati Uniti:

«La memoria di Emilio Rollo serve non solo a ricordare il sacrificio che ha compiuto, ma anche a mantenere vivo il forte legame di amicizia tra i nostri due Paesi».

Dietro gli avvenimenti storici ci sono le vite delle persone, le loro famiglie e le comunità che ne conservano il ricordo. Le due onorificenze diventano così uno strumento per avvicinare anche le nuove generazioni a una pagina di storia che unisce il Magentino agli Stati Uniti d’America.

Una collocazione adeguata per le nuove generazioni

Il prossimo passaggio sarà individuare il luogo più adatto in cui conservare le medaglie. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è fare in modo che queste testimonianze non rimangano soltanto oggetti da custodire, ma possano essere valorizzate e diventare un patrimonio condiviso. La scelta di Magenta come punto di riferimento per il territorio assume quindi un significato che va oltre la cerimonia di consegna: la città si fa carico di conservare una memoria che appartiene anche a Boffalora sopra Ticino e che racconta una vicenda umana legata all’emigrazione, alla guerra e al rapporto tra due Paesi.