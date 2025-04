Il Leoncino d'oro è stato consegnato al campione paralimpico Alberto Amodeo e allo storico Mario Comincini.

Consegnate al Castello le Civiche Benemerenze della città

Consegnate questa mattina, sabato 12 aprile 2025, nella sala consiliare del Castello Visconteo le Civica Benemerenza – Leoncino d’oro - della città di Abbiategrasso.

Cinque anni fa l’Amministrazione comunale ha adottato, attraverso la delibera consiliare 63, l’istituto della Civica Benemerenza: un riconoscimento, concesso in data prossima rispetto all’anniversario della città datato 31 marzo, attribuito a cittadini, enti, o istituzioni che si siano particolarmente distinti in vari settori di attività, giovando in misura estremamente significativa ad Abbiategrasso, accrescendone il prestigio.

Alla cerimonia di consegna degli importanti riconoscimenti c’era il sindaco Cesare Nai, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene e l’assessore a vicesindaco Beatrice Poggi.

Chi ha ricevuto il leoncino d'oro

Nel corso delle precedenti edizioni sono stati insigniti del Leoncino d’oro esponenti dell’industria, del mondo del sociale e di altri settori , per il 2025 i due riconoscimenti, decisi all’unanimità dal Consiglio comunale attraverso i capigruppo sono stati consegnati uno per il mondo dello sport al super-campione paralimpico Alberto Amodeo e per il mondo della cultura allo storico Mario Comincini.

Il sindaco Cesare Nai ha poi voluto consegnare delle Pergamene individuali come gesto di riconoscimento alla squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbiategrasso che la notte di capodanno è intervenuta per donare un rogo in via Vivaldi, operatori che sono stati aggrediti in maniera sconsiderata da una cinquantina di persone, e con coraggio e professionalità l’unità ha saputo agire in condizioni difficili e garantire la sicurezza della comunità.