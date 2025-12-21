Consegna dei doni in Pediatria con un supereroe

Si è conclusa mercoledì pomeriggio, 17 dicembre, con la consegna dei regali al Reparto pediatrico dell’ospedale di Magenta, l’iniziativa «Doniamo un sorriso», promossa per il secondo anno dalla Cartoleria del Corso di Corbetta con la collaborazione del gruppo Facebook Bella Corbetta. Anche altre attività commerciali corbettesi hanno aderito al progetto.

Il risultato della raccolta

«Grazie alla somma raccolta nei salvadanai esposti dai commercianti di Corbetta che hanno aderito alla nostra iniziativa, in totale più di 400 euro, abbiamo acquistato giochi, colori, album, libri e tanto altro – racconta Beatrice Uboldi del gruppo Bella Corbetta – Grazie a tutti per la generosità dimostrata».

La consegna con un supereroe

Ad accompagnare la consegna dei doni era presente per l’occasione anche un supereroe conosciuto e amato da grandi e piccini, Superman. Il suo arrivo ha suscitato stupore e portato gioia tra i piccoli ricoverati e il personale del reparto ospedaliero.